Tráfico CDMX hoy 18 de septiembre: ¡Alerta vial! Manifestaciones, marchas y bloqueos

¡Tómalo en cuenta! Estas son las marchas programas en la CDMX para este día.

* Durante el día se prevé arribo de manifestantes en calle Constitución en su cruce con Callejón Independencia y Cerrada Reforma, col. San Pablo Chimalpa, alcaldía Cuajimalpa.

*Considera arribo de manifestantes durante el día en Atitla y callejón Juárez, col. San Pablo Chimalpa, alcaldía Cuajimalpa.

*Por concentración de manifestantes en Av, de las Torres y Bajada de Capulín, col. El Capulín, alcaldía Álvaro Obregón a las 07:00 horas.

*Se espera concentración de manifestantes a las horas 07:00 horas en el Metro Chabacano, ubicado en Calz. San Antonio Abad, col. Obrera, alcaldía Cuauhtémoc.

*En Calz. Ermita Iztapalapa y Av. Año de Juárez, col. Granjas San Antonio, alcaldía Iztapalapa por concentración de manifestantes a las 10:00 horas.

*A las 10:00 horas en Av. Reforma no. 100, col. Lomas de San Lorenzo, alcaldía Iztapalapa, por concentración de manifestantes.

*A las 10:00 horas en el Jardín “Luis Pasteur”, ubicado en Av. Paseo de la Reforma y Av. Insurgentes Centro, col. Tabacalera, alcaldía Cuauhtémoc, por arribo de manifestantes.

* En Av. Cuauhtémoc y Colima, col. Roma Norte, alcaldía Cuauhtémoc, por concentración de manifestantes a las 11:00 horas.

* A las 12:00 horas se espera concentración de manifestantes en Dr. Lavista no. 114, col. Doctores, alcaldía Cuauhtémoc.

*En H. Congreso de la Unión no. 66, col. El Parque, alcaldía Venustiano Carranza, por arribo de manifestantes a las 12:00 horas.

*Considera el arribo de manifestantes a las 12: 00 horas en el Congreso de la Ciudad de México, ubicado en Donceles y Allende, col. Centro Histórico, alcaldía Cuauhtémoc.

