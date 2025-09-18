Tráfico CDMX hoy 18 de septiembre: ¡Alerta vial! Manifestaciones, marchas y bloqueos
¡Alerta de tráfico! Sigue este monitoreo en tiempo real de las marchas, bloqueos, manifestaciones y afectaciones viales durante este jueves 18 de septiembre.
La CDMX enfrentará un caos vial este jueves 18 de septiembre. La Secretaría de Seguridad Ciudadana y el Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (OVIAL) han emitido una alerta por bloqueos, marchas manifestaciones y cierres en puntos clave, lo que generará tráfico intenso y desvíos de rutas para varias personas, especialmente en zonas como el Centro Histórico, Paseo de la Reforma, Insurgentes y Tlalpan.
De acuerdo con los anuncios más recientes, se espera la presencia de diversos grupos sociales que ocuparán avenidas estratégicas desde las primeras horas, lo que podría generar desvíos, embotellamientos prolongados y retrasos significativos para automovilistas.
Al mismo tiempo, se esperan lluvias por la tarde, lo que provocaría mayores retrasos, por lo que te recomendamos salir con tiempo.
EN VIVO
¡Manifestantes permanecen en Av. Niños Héroes; ¿a qué altura?
Sigue cerrada la circulación de Av. Niños Héroes a partir de Dr. de la Loza, por presencia de manifestantes a la altura de Dr. Lavista, en la colonia Doctores, alcaldía Cuauhtémoc.
Alternativa Vial: Dr. Vértiz y Eje 1 Poniente.
08:29 #PrecauciónVial | Cerrada la circulación de Av. Niños Héroes a partir de Dr. de la Loza, por manifestantes a la altura de Dr. Lavista, col. Doctores, alcaldía Cuauhtémoc. #AlternativaVial Dr. Vértiz y Eje 1 Poniente. pic.twitter.com/1CQQKMd1OY— OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) September 18, 2025
¡Alerta vial por presencia de manifestantes!
Cerrada la circulación de calle Constitución y Callejón Independencia, col. San Pablo Chimalpa, alcaldía Cuajimalpa, por manifestantes.
Alternativa Vial: Av. Puerto México.
Mantente informado mientras te enteras de las marchas y bloqueos en la CDMX
Mientras te enteras de las marchas y bloqueos en la CDMX, mantente informado con las noticias más relevantes.
#BuenosFIAS ☀️🌻— Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) September 18, 2025
🚨 Alumnos golpean a director de CETis en Tamaulipashttps://t.co/amHyNP3QD1
🚨 Buque Cuauhtémoc zarpa para pruebas en altamarhttps://t.co/BMcIBkcrI7@AlexCoyoli con la información pic.twitter.com/Lu7XXdqPyA
¡Alerta vial! Intensa carga vehicular en varias zonas; toma nota
¡Mucha atención, automovilistas! Se registra tránsito abundante en varias calles de la Ciudad de México.
08:15 Av. Chapultepec presenta ligeros asentamientos al cruce con semáforos entre Orizaba y Av. Cuauhtémoc. pic.twitter.com/bQiRzS9TTS— OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) September 18, 2025
08:08 Encontrarás sobre Niza abundante carga vehicular de Paseo de la Reforma hacia Chapultepec. pic.twitter.com/hCJLmr7jN7— OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) September 18, 2025
07:55 El tránsito es lento en Anillo Periférico de Av. Cafetales hacia Renato Leduc. pic.twitter.com/Qg4zDFzZK2— OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) September 18, 2025
¡Atento! Así están programadas las marchas para hoy
¡Tómalo en cuenta! Estas son las marchas programas en la CDMX para este día.
* Durante el día se prevé arribo de manifestantes en calle Constitución en su cruce con Callejón Independencia y Cerrada Reforma, col. San Pablo Chimalpa, alcaldía Cuajimalpa.
*Considera arribo de manifestantes durante el día en Atitla y callejón Juárez, col. San Pablo Chimalpa, alcaldía Cuajimalpa.
*Por concentración de manifestantes en Av, de las Torres y Bajada de Capulín, col. El Capulín, alcaldía Álvaro Obregón a las 07:00 horas.
*Se espera concentración de manifestantes a las horas 07:00 horas en el Metro Chabacano, ubicado en Calz. San Antonio Abad, col. Obrera, alcaldía Cuauhtémoc.
*En Calz. Ermita Iztapalapa y Av. Año de Juárez, col. Granjas San Antonio, alcaldía Iztapalapa por concentración de manifestantes a las 10:00 horas.
*A las 10:00 horas en Av. Reforma no. 100, col. Lomas de San Lorenzo, alcaldía Iztapalapa, por concentración de manifestantes.
*A las 10:00 horas en el Jardín “Luis Pasteur”, ubicado en Av. Paseo de la Reforma y Av. Insurgentes Centro, col. Tabacalera, alcaldía Cuauhtémoc, por arribo de manifestantes.
* En Av. Cuauhtémoc y Colima, col. Roma Norte, alcaldía Cuauhtémoc, por concentración de manifestantes a las 11:00 horas.
* A las 12:00 horas se espera concentración de manifestantes en Dr. Lavista no. 114, col. Doctores, alcaldía Cuauhtémoc.
*En H. Congreso de la Unión no. 66, col. El Parque, alcaldía Venustiano Carranza, por arribo de manifestantes a las 12:00 horas.
*Considera el arribo de manifestantes a las 12: 00 horas en el Congreso de la Ciudad de México, ubicado en Donceles y Allende, col. Centro Histórico, alcaldía Cuauhtémoc.
#AlertaVialFIA 🚗 Calz. Vallejo y Antonio Valeriano, altura Hospital La Raza: tráfico lento desde el Edomex hacia el centro.— Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) September 18, 2025
❌ Calle República de Cuba cerrada en cruce con Eje Central.
✅ Buen avance en Marina Nacional y Mariano Escobedo.
⚠️ Ignacio Zaragoza complicada desde… pic.twitter.com/F1TXhcGPoZ
🚨 Árbol cae sobre taxi en #Azcapotzalco— Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) September 18, 2025
Bomberos de la CDMX trabajan en Poniente 116 donde un árbol de 9 metros colapsó sobre un taxi estacionado.
Afortunadamente, no hay heridos.@PLATA11CDMX con la información en #PrimeraLínea pic.twitter.com/KKP2MptXhR
⚠️ Caída de cableado eléctrico en Zacatenco— Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) September 18, 2025
Vecinos reportaron un estruendo y apagón en calles de la col. Residencial Zacatenco, @TuAlcaldiaGAM.
Bomberos aseguraron los cables y dieron aviso a @CFEmx para restablecer el servicio.@oscar_mendoza31 con el reporte en… pic.twitter.com/hBcRg4btCU
¡Toma en cuenta este dato antes de salir!
¡Consulta la información antes de salir! De acuerdo con el calendario oficial del Hoy No Circula, este jueves 18 de septiembre, los siguientes vehículos no podrán circular en la CDMX y el Edomex:
🌞¡Buen día!— CAMegalópolis (@CAMegalopolis) September 18, 2025
El #HoyNoCircula del jueves 18 de septiembre en la #ZMVM aplica para vehículos con #EngomadoVerde🟢 con terminación de placas 1 y 2, holograma 1 y 2.
🚗𝐸𝑥𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 - 𝐡𝐨𝐥𝐨𝐠𝐫𝐚𝐦𝐚𝐬 𝟎𝟎 𝐲 𝟎. pic.twitter.com/fx03lsNks1
¡Muy buenos FIAS!
Fuerza Informativa Azteca (FIA) te comparte las manifestaciones, bloqueos y las marchas que afectarán a la capital este jueves 18 de septiembre del 2025.