Metro CDMX hoy 29 de agosto: reportes EN VIVO | Retrasos en Líneas 3, 8 y 12

¡Que no se te haga tarde! Revisa qué pasa en el Metro CDMX además de cómo va el avance de trenes en las 12 Líneas del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro de la Ciudad de México, durante hoy viernes 29 de agosto de 2025.

¡Llega a tiempo a tu destino! Si eres usuario frecuente del Metro CDMX, en este minuto a minuto de Fuerza Informativa Azteca te podrás mantener informado EN VIVO acerca del avance de trenes en las 12 Líneas del Metro CDMX Sistema de Transporte Colectivo Metro de CDMX.