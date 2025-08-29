Metro CDMX hoy 29 de agosto: reportes EN VIVO | Retrasos en Líneas 3, 8 y 12
Sigue el reporte en vivo del Metro CDMX hoy viernes 29 de agosto de 2025. Conoce las últimas noticias sobre incidencias, retrasos y cierres en las líneas.
¡Que no se te haga tarde! Revisa qué pasa en el Metro CDMX además de cómo va el avance de trenes en las 12 Líneas del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro de la Ciudad de México, durante hoy viernes 29 de agosto de 2025.
¡Llega a tiempo a tu destino! Si eres usuario frecuente del Metro CDMX, en este minuto a minuto de Fuerza Informativa Azteca te podrás mantener informado EN VIVO acerca del avance de trenes en las 12 Líneas del Metro CDMX Sistema de Transporte Colectivo Metro de CDMX.
Recomendaciones para usuarios del Metro CDMX
En Fuerza Informativa Azteca te dejamos estas recomendaciones para que mejores tu experiencia a la hora de viajar en el Metro de la Ciudad de México:
- Planea tus trayectos: evita la hora pico si es posible y considera rutas alternas como RTP o Metrobús en zonas críticas (Hidalgo, Indios Verdes, Pantitlán)
- Prepárate para demoras (hasta +15 min). Los trenes vacíos están disponibles desde las terminales
- Reporta emergencias o situaciones de inseguridad: acude al personal del Metro o a la SSC
- Mantente al tanto: síguelos en X (@MetroCDMX) para avisos en tiempo real.
Elevada afluencia en Línea 3
El Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro de la Ciudad de México informa sobre una elevada afluencia en estaciones de la Línea 3, que va de metro Indios Verdes a metro Universidad,
Buen día. Se presenta afluencia alta en la Línea 3, se envían unidades vacías a las estaciones con mayor demanda. Permite el libre cierre de puertas, así como descender del vagón antes de ingresar.— MetroCDMX (@MetroCDMX) August 29, 2025
¡Mantén la calma! Largas esperas en Línea 3, Línea 12 y Línea 8
¿Qué pasa en Línea 3? Usuarios del Metro CDMX señalan: “El #L3 #indiosverdes ya empezamos con los retrasos ya pasaron los 6min y nada que sale un tren”.
@MetroCDMX otra vez anda fallando la linea 3, llevamos tiempo parados— Farfawars.26 (@LauraAldan23903) August 29, 2025
Inicio de operaciones del Metro CDMX hoy viernes 29 de agosto
Desde las 6:00 horas, el Metro CDMX inició operaciones en todas sus líneas. Se recuerda a los usuarios que la Línea 1 (de Pantitlán a Observatorio) fue reabierta luego de un cierre parcial debido a los trabajos de modernización entre las estaciones Observatorio y Salto del Agua.
¡Buenos días!, en estos momentos iniciamos el servicio. En la Ciudad de México esperamos una temperatura Máx. 23° C Mín. 13° C. pic.twitter.com/VcazRHzKvO— MetroCDMX (@MetroCDMX) August 29, 2025