¿De qué son acusados? Pareja que abandonó a bebé en Tacubaya y el castigo que podrían recibir

Mario “N” y María “N”, la pareja investigada por el caso del bebé abandonado en calles de la colonia Tacubaya, alcaldía Miguel Hidalgo el fin de semana, fue vinculada a proceso.

El fallo judicial se dio tras una audiencia celebrada en los Juzgados del Poder Judicial de la Ciudad de México, en la colonia Doctores, alcaldía Cuauhtémoc.

¿De qué delito fueron acusados? Pareja podría pasar años en la cárcel

Los dos jóvenes de 27 años son acusados por el delito de abandono de persona incapaz de cuidarse a sí misma, luego de dejar en la calle al bebé de cuatro meses afuera del Metro Tacubaya el sábado por la madrugada.

De acuerdo con el Artículo 156 del Código Penal para el Distrito Federal, quien abandone a una persona incapaz de valerse por sí misma, incluyendo a las personas adultas mayores y/o con discapacidad, teniendo la obligación de cuidarla, recibirá de tres meses a tres años de prisión si no resultare lesión o daño alguno.

En este momento del proceso ambos son presuntos culpables, pero en caso de ser declarados penalmente responsables, serán acreedores serán enviados a prisión por un tiempo que determine un juez.

Dan prisión preventiva a pareja detenida por bebé abandonado en Tacubaya

Anoche, un juez les había otorgado la libertad al calificar su detención como ilegal, pero al salir del Reclusorio Oriente, donde fueron enviados, policías de investigación los detuvieron, pero ahora por tentativa de homicidio.

Este día el juez les impuso prisión preventiva justificada. Asimismo, el juzgador fijó tres meses para el cierre de la investigación complementaria.

¿Cómo fue el hallazgo de bebé abandonado en Tacubaya?

El 24 de agosto, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) informó que policías localizaron a un bebé de cuatro meses de nacido, que fue abandonado sobre una banqueta, en calles de la alcaldía Miguel Hidalgo.

Los hechos ocurrieron cuando los policías acudieron a la avenida Jalisco y su esquina con el anillo Periférico, en la colonia Tacubaya, tras un reporte emitido a través de la frecuencia de radio por los operadores del Centro de Comando y Control (C2) Poniente, sobre una persona en riesgo.

Cuando llegaron, escucharon el llanto de un bebé y se percataron que, sobre la acera, había una frazada blanca y azul donde se hallaba un recién nacido. Un policía lo cargó, lo arropó con su chamarra debido a que hacía frío y su cuerpo se sentía helado, y llamó a una ambulancia; en tanto, lo arrulló para mitigar su llanto y para que se tranquilizara.

Mientras llegaba la ambulancia, otro oficial acudió a una tienda departamental próxima al lugar, donde compró varias piezas de ropa y cobijas, debido a que el bebé solo tenía su pañal, así como un biberón y leche para poderlo alimentar.

Paramédicos de Cruz Roja Mexicana que arribaron al sitio, atendieron al pequeño, quien tenía un ligero grado de hipotermia y lo trasladaron a un hospital.

Estaban drogados y huyeron en Metro: ¿qué se sabe de la pareja que abandonó a bebé?

Horas más tarde, el sábado pasado, la SSC informó que tras un análisis de las cámaras de videovigilancia en la zona donde fue encontrado en recién nacido, se identificó a una mujer que, momentos antes del reporte del abandono, merodeaba en la zona con un bebé en brazos, quien parecía esperar a alguien, y además actuaba de forma nerviosa.

Al dar seguimiento al análisis de las cámaras de videovigilancia, se supo que la mujer, junto con un hombre, dejaron al bebé y abordaron el Metro en la estación Tacubaya. Ambos presuntamente se encontraban bajo el influjo de alguna droga.

Luego de un recorrido fue localizada la mujer que portaba la misma ropa que una noche anterior, por lo que la que interceptaron y se encontraba en compañía de un sujeto, y se corroboró que, el sábado por la madrugada, dejaron al bebé en la avenida Jalisco, y huyeron del sitio.