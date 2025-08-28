Karla Fernanda Hernández Gorostieta, joven acusada de matar a su mamá y un tío en de agosto de 2022 en un departamento en la alcaldía Álvaro Obregón, fue reportada como desaparecida, pero ¿qué se sabe del caso?

El 9 de abril pasado, un juez ordenó su liberación inmediata tras ser absuelta. El Juez del Tribunal de Enjuiciamiento, Alfredo Cárdenas Delgado, dictó sentencia absolutoria y que Karla Fernanda quedó en libertad.

¿Qué pasó con Karla Fernanda Hernández Gorostieta?

Este jueves 28 de agosto de 2025, la Comisión de Búsqueda de Personas de la Ciudad de México (CDMX) publicó el fotoboletín con el folio D/02505. El abogado Héctor Pérez Rivera, quien representó a la joven en el proceso cuando fue acusada, confirmó a Fuerza Informativa Azteca (FIA) que la joven no está desaparecida.

Comentó que Karla Fernanda, o Fer, como le gusta que le digan, salió por su voluntad del Centro de Asistencia e Integración Social (CAIS), en donde se encontraba, para ir con un amigo, pero por protocolo, se activó la ficha de búsqueda.

El abogado señaló que incluso esta mañana se pusieron en contacto con la Comisión de Búsqueda de Personas de la CDMX para notificar al respecto sobre la situación.

“Fer fue canalizada al CAIS por las gestiones que hizo el despacho y la Comisión de Derechos Humanos. En el CAIS se le ofrecieron Albergue, atención médica, alimentos, terapia de adicciones y ocupacional en las instalaciones de Villa Mujeres. Fer no quiso quedarse ahí por las limitaciones reglamentarias. En el CAIS conoció a Amaury y decidió ir con él a su antiguo domicilio. No hay impedimento legal para que ella viva ahí, ya que es su domicilio legal (así está en su INE) y no está asegurado.

“Sin embargo, los vecinos del edificio le impidieron el acceso poniendo una cadena en la puerta. Ella decidió ir con Amaury. No sabemos donde pernoctan. Ella trabaja cantando en lugares públicos. La última vez que la vimos fue el 26 de agosto y le recomendamos acudir a la Comisión de Derechos Humanos para que gestionaran su reingreso al CAIS. Debemos respetar la autonomía de Fer, ya que no es una persona interdicta. Nadie tiene atribuciones legales para tomar decisiones por ella”, compartió el abogado a FIA.

Comisión de Búsqueda de CDMX activó ficha para localizar a Karla Fernanda

El boletín de la Comisión de Búsqueda de Personas de la CDMX refiere que Karla Fernanda Hernández Gorostieta desapareció el 9 de agosto de 2025.

Fue vista por última vez en la colonia Viaducto Piedad, alcaldía Iztacalco, y desde ese momento se desconoce su paradero. El día de su ausencia vestía una playera negra con el número 23 en color rojo, una chamarra café y un collar negro.

Como observaciones, se menciona que tiene diagnóstico trastorno intelectual leve, autismo leve y esquizofrenia. La ficha se publicó en la página de Facebook de la Comisión de Búsqueda a las 12:14 horas.

Karla Fernanda fue acusada de matar a su mamá y tío en CDMX

Un Juez del Tribunal de Enjuiciamiento, Alfredo Cárdenas Delgado, dictó sentencia absolutoria y que Karla Fernanda quedara en libertad y saliera de la Torre Médica de Tepepan.

Karla Fernanda Hernández Gorostieta, comentó su defensa el 9 de abril pasado a FIA, es una joven diagnosticada con discapacidad intelectual y del espectro autista.

Los hechos por los que fue acusada se registraron cuando Karla Fernanda tenía 18 años, en un domicilio en Periférico Sur 1467, colonia Alfonso XIII, en agosto de 2022. Los cuerpos de Paola y Juan, como se llamaban su mamá y tío, fueron encontrados en dicho domicilio.

Luego de un proceso iniciado en su contra, se dio a conocer que, de acuerdo con su defensa, el juez que ordenó la liberación de la joven consideró que la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México no demostró la participación de Karla Fernanda en los hechos por los que se le acusó.

