Marchas y manifestaciones hoy viernes 29 de agosto: Calles cerradas y alternativas viales en CDMX
Conoce la agenda de movilizaciones y marchas que habrá hoy en la Ciudad de México (CDMX), además de las alternativas viales para este viernes 29 de agosto.
Fuerza Informativa Azteca (FIA) te da a conocer las marchas, manifestaciones y vialidades afectadas para hoy viernes 29 de agosto en la Ciudad de México (CDMX). Con el propósito de que tomes precauciones y alternativas viales para evitar contratiempos en tus traslados.
La agenda de marchas y movilizaciones es con base en la reportada por la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la CDMX (SSCDMX). Para este viernes se esperan lluvias en gran parte de la CDMX, por lo que te recomendamos tomar precauciones en tus traslados.
Marchas EN VIVO
Carga abundante en Avenida Álvaro Obregón
¡Tómalo en cuenta! Eje 1 Poniente con abundante carga vehicular de Av. Álvaro Obregón a Eje 3 Sur.
¿Qué marchas habrá hoy en la CDMX?
06:15 HORAS | Avenida Montiel
Considera concentración de manifestantes a las 6:15 horas en Av. Insurgentes Norte y Av. Montiel, col. Tepeyac Insurgentes, alcaldía Gustavo A. Madero.
08:30 HORAS | Avenida Insurgentes
Durante el día espera arribo de manifestantes a las 08:30 horas en Av. Insurgentes Sur no. 2417, col. Tizapán San Ángel, alcaldía Álvaro Obregón.
09:00 HORAS | Avenida San Pablo
Considera manifestantes a las 09:00 horas en Av. San Pablo Xalpa no. 396, colonia San Martin Xochinahuac, alcaldía Azcapotzalco.
10:00 HORAS | Prolongación Constitución
A las 10:00 horas se espera concentración en Prol. Constitución no. 58A, colonia La Concha, alcaldía Xochimilco.
11:00 HORAS | Río Churubusco
Hallarás manifestantes en Av. Río Churubusco no. 601, colonia Xoco, alcaldía Benito Juárez, a las 11:00 horas.
12:00 HORAS | Rinconada de Jesús
Encontrarás manifestantes en Rinconada de Jesús y Av. José María Pino Suárez, colonia Centro Histórico, alcaldía Cuauhtémoc, a las 12:00 horas.
Programa Hoy No Circula 29 de agosto
El programa Hoy No Circula para la Ciudad de México de este viernes 29 de agosto establece que los automóviles que deberán descansar son aquellos vehículos que tengan las siguientes características:
- Engomado azul
- Placa con terminación 9 y 0
- Holograma 00 y 0
