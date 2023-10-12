Hombre muere al quedar atrapado entre el andén y vagón del Metrorrey

Un hombre perdió la vida cuando quedó atrapado entre el andén y un vagón del servicio de transporte de Metrorrey en la estación San Bernabé, en el municipio de Monterrey, aparentemente la víctima tenía una discapacidad visual.

El deceso, reportado esta mañana, movilizó a elementos de Protección Civil del estado, Cruz Roja y agentes de seguridad, además la estación fue cerrada y fueron desalojados los usuarios.

El fatal accidente causó un caos en la estación Talleres, pues fue cortada la circulación de los trenes en toda la Línea 1 por lo que usuarios reportaron largas filas en la estación.

En el andén de la estación quedó el cuerpo del hombre sobre las vías, mientras que los rescatistas aguardaron la llegada de agentes periciales para las diligencias correspondientes.

Debido a este hecho el servicio del Metrorrey fue suspendido, provocando que usuarios tuvieran que buscar otras opciones para transportarse.

Se restablece servicio en Metrorrey

El Metrorrey informó que la persona cayó en las vías pero que se desconocen las causas de lo sucedido, por lo que se realizarán las investigaciones correspondientes.

Poco después del mediodía, el transporte local informó que el servicio ya fue restablecido y su operación se ha normalizado.

¿Cuánto cuesta viajar en el Metrorrey?

El Servicio de transporte público en la modalidad de Metro cuenta con 3 líneas conformadas por 40 estaciones, las cuales conectan a los municipios de Escobedo, Guadalupe, Monterrey y San Nicolás.

Actualmente existe una suspensión temporal del servicio en las estaciones Anáhuac, San Nicolás, Tapia y Sendero por trabajos de reforzamiento estructural.

Actualmente un viaje tiene un costo de 7.10 pesos, pero el precio del boleto seguirá aumentando todos los meses gradualmente hasta llegar a los 9 pesos por viaje en mayo de 2025.

De acuerdo con las autoridades estos aumentos graduales tienen como finalidad proveer a Metrorrey de capital suficiente para costear la operación y el mantenimiento de las vías, vagones y estaciones. Por otro lado se espera continuar el plan de expansión del metro que incluye construir 3 líneas nuevas.

A la par se busca que el usuario no resienta la carga de los aumentos de precio tan abruptamente y que impacte lo menos posible en la economía familiar de los usuarios del metro.