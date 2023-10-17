¡México entra al top! Estos son los países que más producen fruta en el mundo

Las frutas son uno de los alimentos principales alimentos de millones de personas en México y el mundo, pues además de ser deliciosas y refrescantes, le otorga al cuerpo vitaminas, minerales y fibras, lo que mejora nuestra salud.

De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación (FAO), se estimó que durante el 2021 se produjeron alrededor de 909.6 millones de toneladas de fruta en todo el mundo.

Esta cantidad representó un incremento de casi 10 millones de toneladas respecto al año anterior, pero ¿Qué país produjo más fruta?

Todas las personas que trabajan para que las frutas y verduras lleguen a nuestras mesas son #HéroesDeLaAlimentación 🦸🏼👨‍🌾



¡💛 o 🔁 si estás de acuerdo! pic.twitter.com/5xINXkcNXc — FAO México (@FAOMexico) October 10, 2023

¿Cuál es el país que más produce fruta en el mundo?

De acuerdo con una página especializada en estadísticas, China fue el país que se coronó como el principal productor de fruta en todo el mundo, con un valor de producción que alcanzó los 256 millones de toneladas, pero ¿Qué países entraron en el top?

India – 107.9 millones de toneladas.

Brasil – 39.8 millones de toneladas.

Turquía – 25 millones de toneladas.

México – 23.7 millones de toneladas.

– 23.7 millones de toneladas. Indonesia – 23.6 millones de toneladas.

Estados Unidos – 22.9 millones de toneladas.

España – 19 millones de toneladas.

Italia – 17.2 millones de toneladas.

Filipinas -16.7 millones de toneladas.

México se ubicó dentro de lo 10 países productores de fruta, siendo el segundo país de América Latina, junto con Brasil, en entrar a este top; mientras que España se ubicó en el octavo lugar con 19 millones de toneladas.

¿Cuánta fruta produce México?

México se ubicó como el quinto productor de fruta en el mundo, registrando alrededor de 23.7 millones de toneladas producidas, pero ¿Qué fruta es la que más produce nuestro país?

De acuerdo con la Secretaría de Agricultura, durante el año agrícola 2022 se destacó la producción de naranja, plátano, manzana y limón, quien en conjunto registraron alrededor de 11 millones 340mil toneladas producidas.

¿Cuál es la importancia de comer fruta?

Además de ser deliciosa, la fruta también nos brinda distintos nutrientes, los cuales pueden reducir el riesgo de algún tipo de cáncer, así como otras enfermedades crónicas.

Por otro lado, las frutas también proveen a nuestro cuerpo de vitaminas y algunos minerales esenciales, fibra y otras sustancias que son importantes para tener una buena salud.

