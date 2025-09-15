Encuentran muerta a joven en separos de Salina Cruz, Oaxaca; piden justicia para Andrea Tamara

La Fiscalía de Oaxaca abrió una investigación tras localizar el cuerpo de Andrea Tamara Balderas, dentro de los separos de la comandancia municipal de Salina Cruz, la tarde del sábado 13 de septiembre.

La mujer había sido detenida horas antes por policías municipales, sin que se diera a conocer la razón detrás de este arresto. Se presume que estaba bajo el resguardo de las autoridades, pero en circunstancias extrañas, fue encontrada muerta dentro su celda.

Revelan causa de muerte de Andrea Tamara en Salina Cruz, Oaxaca

Tras darse a conocer videos en redes sociales de la presunta muerte de Andrea, autoridades estatales iniciaron una investigación con perspectiva de género para determinar las causas que llevaron a su muerte repentina.

Como parte de las indagatorias, 10 policías que cubrían el turno fueron trasladados a la Vicefiscalía Regional del Istmo para rendir su declaración inicial, y así deslindar responsabilidades.

Pero no fue hasta este domingo, que se reveló que Andrea Tamara murió por asfixia mecánica por ahorcadura de suspensión incompleta , según la autopsia realizada.

Angela Alegría Ramírez, madre de la víctima, denunció que no se le permitió acceder a la comandancia para confirmar la identidad de su hija. “Me avisaron que mi hija estaba detenida y ahorita me dicen que ya está muerta” añadió.

Ayuntamiento de Salina Cruz asegura que no filtró ningún video

En redes sociales circula un video donde presuntamente se ve a Andrea Tamara jugar con una prenda de ropa dentro de los separos, aunque solo dura un par de segundos y realmente no se alcanza a ver el rostro de la joven.

Acompañado de las imágenes, usuarios aseguraron que el video fue filtrado de la comandancia municipal, para así reforzar la hipótesis de suicidio, pero familiares piden que se agoten todas las líneas de investigación.

Por otra parte, el ayuntamiento de Salina Cruz señaló que ha cooperado plenamente con la FGEO y solicitó investigar el origen de dicha grabación, ya que ellos en ningún momento han compartido dicho material.

También trasciende que la víctima ya había denunciado a los agentes municipales por abuso de autoridad y allanamiento de morada en abril de 2025, aunque hasta el momento las autoridades no han confirmado esta versión.

3 años de la muerte de Abigaíl Urrutia en separos de Salina Cruz

La indignación contra el ayuntamiento de Salina Cruz creció tras darse a conocer la muerte de Andrea Tamara, ya que la historia parece repetirse.

Hace tres años, Abigaíl Hay Urrutia fue localizada sin vida en los separos de la misma comandancia municipal. Ese 19 de agosto de 2022, las autoridades determinaron que se trató de un suicidio, aunque familiares de la víctima denunciaron que la mujer fue golpeada brutalmente.

La similitud de ambos casos ha puesto en duda las versiones oficiales, más para las familias que exigen respuestas claras y justicia en contra de estas jóvenes, que sin razón aparente fueron detenidas y después encontradas sin vida.