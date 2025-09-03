Normalistas de Teteles incendian unidad de RUTA en pleno bulevar 5 de Mayo en Puebla

Una protesta protagonizada por estudiantes de la Escuela Normal Rural “Carmen Serdán”, conocida como la Normal de Teteles, derivó en graves actos de violencia este martes en Puebla. Las normalistas incendiaron una unidad del sistema de transporte RUTA y vandalizaron otras dos en el bulevar 5 de Mayo, a la altura de la 14 Oriente.

Las normalistas exigen la destitución de directivos de la institución educativa. Además, como parte de sus acciones, bloquearon la vialidad, quemaron llantas y lanzaron piedras contra las unidades de transporte público, lo que generó caos vehicular y preocupación entre los usuarios.

El Sistema RUTA informó que las unidades afectadas fueron las identificadas con los números U346, U343 y U238, pertenecientes a la Línea 3. Las unidades fueron retiradas para su rehabilitación y el servicio fue suspendido temporalmente en el tramo afectado para garantizar la seguridad de los pasajeros.

Gobierno llama al diálogo y condena actos de violencia de Normalistas

A través de un comunicado, la Secretaría de Educación Pública del Estado de Puebla reiteró su disposición al diálogo con las estudiantes inconformes y negó cualquier tipo de negativa a escucharlas. La dependencia aseguró que mantiene las puertas abiertas para atender sus demandas “siempre a través de la legalidad y la protección de los derechos humanos”.

Por su parte, el gobernador de Puebla, Alejandro Armenta, enfatizó que se privilegia el respeto a la libre expresión, pero condenó los actos de vandalismo que ponen en riesgo a la población y afectan la movilidad de miles de personas.

Carreteras de Cuota y RUTA Puebla señalaron que trabajan de manera coordinada para garantizar condiciones seguras y restablecer el servicio lo antes posible.

Impacto en la movilidad y usuarios de RUTA tras ataques de Normalistas

El Sistema RUTA confirmó que el cierre vial afectó el tramo de la Línea 3 sobre el bulevar 5 de Mayo, desviando las unidades por 11 Norte-Sur. Los usuarios fueron exhortados a tomar previsiones ante las modificaciones temporales en las rutas de transporte tras los actos vandálicos.