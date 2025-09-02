¿Cómo tramitar el Pase de Estancia Temporal Jalisco paso a paso?

Si tienes planes de visitar el estado de Jalisco o si vives en un municipio que no forma parte del programa de Verificación Responsable y necesitas transitar por la capital, es importante que sepas que debes tramitar un Pase de Estancia Temporal.

Este documento es indispensable para poder circular sin inconvenientes y sin riesgo de recibir multas. Como parte de una iniciativa para mejorar la calidad del aire, el gobierno de Jalisco implementó un programa de verificación vehicular para asegurar que todos los automóviles que se mueven de forma regular en la zona de cobertura cumplan con las Normas Oficiales Mexicanas.

A pesar de esta medida, las autoridades de Jalisco han puesto a disposición un proceso que permite a los vehículos con placas de otros estados o municipios exentos circular sin ser sancionados. El Pase de Estancia Temporal es un documento sin costo que autoriza a los vehículos de fuera a manejar hasta por 30 días naturales dentro de la Zona Metropolitana de Guadalajara, sin la necesidad de tener la verificación vehicular.

Requisitos para obtener el Pase de Estancia Temporal

Para obtener el pase, el proceso es muy sencillo y se realiza a través de un portal en línea. Los interesados deben ingresar al sitio web oficial y buscar en el menú la sección “Mis trámites”. Una vez ahí, seleccionan la opción “Solicitar mi Pase de Estancia Temporal”, hacen clic en el botón “Tramitar” y siguen las indicaciones que aparecen en la pantalla para completar el proceso.

Para llevar a cabo la solicitud, es necesario contar con ciertos datos personales y del vehículo. Se requiere un correo electrónico para recibir notificaciones inmediatas, así como información personal como nombre completo, teléfono, correo electrónico, código postal, país, estado y ciudad. En cuanto a los datos del automóvil, se solicita el número de serie, la marca, el modelo, el año, el número de placas y la información de la tarjeta de circulación.

El programa de Verificación Responsable es de cumplimiento obligatorio en varios municipios de Jalisco. La lista incluye la Zona Metropolitana de Guadalajara, compuesta por Guadalajara, Ixtlahuacán de los Membrillos, Juanacatlán, El Salto, Tlajomulco de Zúñiga, San Pedro Tlaquepaque, Tonalá, Zapopan y Zapotlanejo.

También es obligatorio en la Zona Metropolitana de Ocotlán (Ocotlán, Jamay, Poncitlán), en la Zona Metropolitana del Sur (Zapotlán El Grande, Gómez Farías, Zapotiltic) y en otros municipios como Tepatitlán de Morelos, Puerto Vallarta y Lagos de Moreno. Por lo tanto, si tu destino es alguno de estos lugares, el Pase de Estancia Temporal es una herramienta esencial para evitar sanciones y circular sin problemas.

