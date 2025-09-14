¡Aprovecha el precio! Así queda Gas LP del 14 al 20 de septiembre 2025 en México

El precio del Gas LP en México para la semana del 14 al 20 de septiembre de 2025 se mantiene entre 17 y 23 pesos por kilogramo en la mayor parte del país, mientras que por litro oscilan entre 10 y 12 pesos.

Recuerda que el costo del Gas LP puede variar dependiendo de la región, por lo que es importante verificar el precio en tu localidad antes de recargar tu cilindro o tanque estacionario.

¿Dónde es más barato el Gas LP en México?

Para esta semana, el precio más bajo del Gas LP se encuentra en los municipios de Guerrero e Hidalgo, en el estado de Coahuila, donde se vende en $17.73 pesos por kilogramo y $9.57 pesos por litro. Le siguen Jiménez y Nava en la misma entidad con un precio de $17.83 el kilogramo y $9.63 el litro.

Otras zonas con precios competitivos son:



Ascensión y Janos en Chihuahua: $18.19 por kilogramo y $9.82 por litro.

Coyame del Sotol, Chihuahua: $18.61 por kilogramo y $10.05 por litro.

¿Dónde se vende el Gas LP más caro en México?

La región con el precio más alto en el país es Los Cabos, Baja California Sur, donde el Gas LP se cotiza en $22.92 el kilogramo y $12.37 el litro.

También destacan por sus precios elevados:

Comondú, Baja California Sur: $22.87 por kilogramo y $12.35 por litro.

Angostura, Sinaloa: $22.52 por kilogramo y $12.16 por litro.

Precio del Gas LP en CDMX y Edomex del 14 al 20 de septiembre de 2025

La Comisión Nacional de Energía (CRE) informó que el precio del Gas LP en la Ciudad de México (CDMX) se mantiene en $19.52 por kilogramo y $10.54 por litro, sin cambios respecto a la semana anterior.

En el Estado de México (Edomex), el precio es el mismo: $19.52 por kilogramo y $10.54 por litro, aunque el costo final puede variar dependiendo del municipio.

Precio del Gas LP en Guadalajara y Monterrey (14 al 20 de septiembre de 2025)

En la Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG), el precio del Gas LP es de $19.96 por kilogramo y $10.78 por litro.

Mientras que en Monterrey, Nuevo León, el precio alcanza los $20.07 por kilogramo y $10.84 por litro.

