¡No te quedes sin combustible! Conoce el precio de la gasolina en México para los últimos días de agosto 2025

¡A llenar el tanquecito! El precio de la gasolina registró cambios importantes para los últimos días de agosto 2025 en distintas zonas de México; te compartimos el coso para este jueves.

El litro de combustible puede variar dependiendo de la zona y el establecimiento al que acudas a cargar gasolina.

¿Cuál es el precio del litro de gasolina en México hoy?

Gasolina Regular precio por litro: 23.48 pesos

Precio de gasolina Premium por litro: 25. 76 pesos

Diésel precio por litro: 26.25 pesos

Precio del gas natural vehicular 28 de agosto 2025

Mínimo por litro: 10.99 pesos

Promedio por litro: 12.55 pesos

Máximo por litro: 13.99 pesos

Precio de la gasolina en CDMX hoy 28 de agosto 2025

¡Tomen nota, capitalinos! Te compartimos el precio del litro de gasolina en CDMX para el último jueves de agosto 2025.



Gasolina Regular precio por litro: 23.49 pesos

Precio de gasolina Premium por litro: 25.84 pesos

Diésel precio por litro: 25.86 pesos

Precio de gasolina en Edomex hoy 28 de agosto 2025

Gasolina Regular precio por litro: 23.60 pesos

Precio de gasolina Premium por litro: 25.22 pesos

Diésel precio por litro: 25.68 pesos

Precio de gasolina en Guadalajara 28 de agosto 2025

Gasolina Regular precio por litro: 23. 81 pesos

Precio de gasolina Premium por litro: 26.19 pesos

Diésel precio por litro: 26.27 pesos

Precio de gasolina hoy 28 de agosto 2025 en Monterrey

Gasolina Regular precio por litro: 23.68 pesos

Precio de gasolina Premium por litro: 27.06 pesos

Diésel precio por litro: 25.87 pesos

Precio de gasolina en Durango hoy 28 de agosto 2025

Gasolina Regular precio por litro: 23.89 pesos

Precio de gasolina Premium por litro: 25.58 pesos

Diésel precio por litro: 26.75 pesos

Precio de gasolina en Guerrero hoy 28 de agosto 2025

Gasolina Regular precio por litro: 23.75 pesos

Precio de gasolina Premium por litro: 25.69 pesos

Diésel precio por litro: 26.52 pesos

¿Cuál es el precio de la gasolina en Estados Unidos?

Te compartimos el precio de la gasolina en Estados Unidos para este 28 de agosto 2025.



Gasolina Regular por galón: 3.21 dólares

Gasolina Premium precio por galón: 4.05 dólares

Diésel precio por galón: 3.71 dólares

¿En qué lugar es más barato el precio de la gasolina?

Ciudad de México , es una de las zonas en la que el precio de la gasolina es más barato, ubicándose en 23.49 pesos por litro , seguido de Edomex en 23.60 pesos.

Por el contrario, Durango es el lugar más caro, cotizando en 23.89 pesos el litro .

¿Por qué sube el precio de la gasolina en México?

Existen diversas razones por las que el precio de la gasolina en México aumenta día con día, entre los motivos están, los impuestos, el precio internacional del petróleo, así como el tipo de cambio y los costos de refinación y distribución.