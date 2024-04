Este es el promedio mínimo que necesitas para el pase reglamentado de la UNAM 2024

¡Atención estudiantes de la Escuela Nacional Preparatoria! Si concluyes el bachillerato en el ciclo escolar 2023-2024 o lo concluiste en años anteriores y aún no has ingresado a una licenciatura en la UNAM, te invitamos a realizar tu registro en línea para obtener tu pase reglamentado.

No pierdas esta oportunidad de ingresar a la UNAM sin presentar examen de admisión.

¿Qué promedio necesito para el pase reglamentado UNAM?

Para quedarte en la carrera que deseas con el pase reglamentado UNAM 2024, solo necesitas cumplir dos requisitos:



Promedio mínimo de 7.0: Este es el puntaje mínimo indispensable para acceder a cualquier licenciatura.

Haber concluido el bachillerato en cuatro años o menos: No se admiten estudiantes que hayan tardado más tiempo en completar sus estudios.

Si tu promedio es de 9.0 o superior, es muy probable que obtengas la carrera de tu elección. Sin embargo, recuerda que el puntaje mínimo para entrar a cualquier licenciatura es 7.0.

¿Cuándo abre el registro para el pase reglamentado UNAM 2024?

El proceso de solicitud para el Pase Reglamentado UNAM 2024 se realiza en línea a través de la página www.dgae.unam.mx. El registro estará abierto del 10 al 21 de abril de 2024, en el siguiente horario:

Fecha de inicio: 10 de abril a las 12:00 horas.

Fecha límite: 21 de abril a las 23:59 horas.

Durante el registro, deberás indicar las carreras de tu preferencia, seleccionando una primera y una segunda opción. Es importante que consideres tu promedio y las opciones disponibles en cada campus de la UNAM para elegir las carreras con mayor probabilidad de obtener.

¿Cómo se asignan los lugares en el pase reglamentado UNAM?

El sistema de asignación de lugares en el Pase Reglamentado UNAM 2024 toma en cuenta dos aspectos fundamentales: tu promedio y la disponibilidad de lugares en la carrera y plantel de tu elección.

Si tu promedio es igual o superior al establecido por la carrera y has terminado la preparatoria o CCH en el tiempo reglamentario, el sistema te asignará un lugar en tu primera opción de carrera en el plantel que hayas elegido. ¡Enhorabuena!

Sin embargo, si no alcanzas el promedio requerido para tu primera opción o no hay cupo disponible en el plantel que deseas, no te preocupes. El sistema te buscará un lugar en cualquiera de los planteles donde se imparta la carrera que elegiste, siempre y cuando haya cupo disponible.