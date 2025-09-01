Todo por venganza: Desde prisión ordenan crimen contra hermano del exdelegado de la FGR Chiapas

La Fiscalía de Chiapas informó la captura de cuatro hombres presuntamente implicados en el asesinato del abogado Rafael Arturo Vila Chávez, quien también fuera hermano del exdelegado de la Fiscalía General de la República (FGR) en la entidad.

Por el crimen ocurrido el pasado 26 de agosto en el municipio de Pichucalco, una de las primeras líneas de investigación apuntan a que todo fue ordenado desde un penal en Tabasco como parte de una venganza personal.

¿Por qué asesinaron a Rafael Arturo Vila Chávez?

Las primeras investigaciones señalan que el asesinato fue ordenado por un cliente del abogado, recluido en un penal de Tabasco, quien habría quedado inconforme con la asesoría legal recibida.

De acuerdo con la Fiscalía, esta persona organizó y financió todo a manera de represalia. Por lo que se descarta que el homicidio estuviera relacionado con el cargo que ocupa actualmente su hermano, actual delegado de la FGR en Guanajuato.

Aunque su profesión como abogado ya lo había puesto en riesgo en al menos dos ocasiones, cuando fue víctima de atentados en 2022 y 2023.

¿Quiénes son los detenidos por el asesinato en Pichucalco?

De acuerdo con el Fiscal General del Estado, Jorge Luis Llaven Abarca, los detenidos son Gumaro “N”, siendo este el autor intelectual. Brian “N”, Lorenzo “N” y Alejandro “N”, también habrían colaborado en la planeación y ejecución del ataque.

El día del crimen, Gumaro “N” ingresó a una cafetería del centro de Pichucalco y disparó directamente contra la víctima.

Posteriormente, huyó a bordo de una motocicleta conducida por uno de sus cómplices, mientras que los otros dos lo escoltaban en un vehículo para facilitar la fuga.

El abogado Rafael Vila Chávez fue ejecutado a balazos en una #cafetería de #Chiapas. Testigos señalan que un sicario lo atacó a quemarropa.



La Fiscalía abrió una carpeta de investigación. Era hermano del exdelegado de la #FGR, Alejandro Vila, y ya había sobrevivido a atentados… pic.twitter.com/OpWCEPV2Tl — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) August 27, 2025

Así ocurrió el ataque en la cafetería de Pichucalco

La noche del martes 26 de agosto, Rafael Arturo Vila se encontraba en el café The Italian Coffee, ubicado en el centro de Pichucalco, cuando un hombre con sombrero entró al establecimiento y se dirigió hasta su mesa.

Sin mediar palabra, abrió fuego contra él a quemarropa, provocando su muerte casi inmediata.

El momento del ataque quedó registrado en cámaras de seguridad y fue difundido posteriormente en redes sociales, lo que permitió a las autoridades identificar y ubicar a los responsables.