Asesinan dentro de restaurante al hermano del exdelegado de la FGR en Chiapas; así captaron al sicario

Dentro de un café ubicado en el centro del municipio de Pichucalco, Chiapas, fue asesinado a quemarropa Rafael Arturo Vila Chávez; hermano del actual delegado de la Fiscalía General de la República (FGR) en Guanajuato y quien fuera exdelegado en Chiapas.

Los hechos ocurrieron la noche del martes 26 de agosto, mientras el también reconocido abogado se encontraba en una reunión.

De acuerdo con las primeras versiones, un hombre con sombrero ingresó al restaurante The Italian Coffee. Con total normalidad saludó al empleado y se dirigió al lugar donde se encontraba sentado Rafael Arturo Villa.

El presunto sicario, vestido de pantalón de mezclilla y camisa azul, saluda brevemente a una mujer vestida de rojo y a la víctima. En ese momento saca su arma de fuego y sin mediar palabra comienza a disparar.

A pesar de que aseguran que el abogado siempre cargaba con un arma de fuego, este poco pudo hacer para defenderse de la ráfaga de balas.

Por su parte, el video también muestra como el agresor huyó del lugar corriendo hacia el bulevar principal, mientras los clientes y empleados del café buscaban donde resguardarse.

Historial de atentados: El abogado había sobrevivido a múltiples ataques en Chiapas

El crimen contra el hermano del exdelegado de la FGR en Chiapas, ocurre después de que ya había sobrevivido a dos intentos de asesinato en años anteriores.

En noviembre de 2022 resultó herido de bala durante un ataque, mientras que en noviembre de 2023 salió ileso gracias a que viajaba en una camioneta blindada junto con su esposa.

Tras el ataque, la Fiscalía General del Estado confirmó que se abrió una carpeta de investigación para identificar al sicario y determinar si existen vínculos con los atentados previos que sufrió la víctima.

Pero a un día de la agresión, las autoridades no han dado a conocer si hay algún detenido o el móvil del atentado, por lo que se espera que en los próximos días se den a conocer más detalles.