Rescatan a hombre secuestrado en Guanajuato; lo golpeaban y mandaban videos a su familia

Un hombre de 37 años que había sido secuestrado en el municipio de Valle de Santiago el pasado 26 de agosto, la Fiscalía de Guanajuato confirmó este 11 de septiembre que fue puesto en libertad tras un operativo en Salamanca.

Durante el cautiverio del empresario, sus captores lo golpearon para que pudieran grabar videos y fotografías donde aparecía sometido, mientras exigían una fuerte suma de dinero a sus familiares.

¿Cómo fue secuestrado el empresario en Guanajuato?

El secuestro ocurrió el 26 de agosto en la comunidad de San Antonio de Mogotes, cuando la víctima salía de su negocio. Horas más tarde, sus familiares comenzaron a recibir llamadas con amenazas directas: si no entregaban el dinero, no volverían a verlo con vida.

No suficiente con esto, los delincuentes comenzaron a mandar videos en las que el hombre aparecía golpeado, amarrado, con el fin de que la familia se viera presionada a pagar el rescate.

Ante el horror de las escenas, se interpuso una denuncia que permitió rastrear los movimientos de los secuestradores, dando con una casa ubicada en la colonia San José de los Naranjos, en Salamanca.

¿En qué condiciones encontraron al hombre en Guanajuato?

Cuando los agentes ingresaron, encontraron al empresario lastimado de la mano derecha y bajo vigilancia de sus captores, quienes fueron identificados como María “N”, Octavio “N”, Ignacio “N” y José Antonio “N”.

En el operativo, también se aseguró un arma, un vehículo y el inmueble donde mantenían privado de la libertad al hombre.

En tanto que, la víctima fue trasladada para recibir atención médica y psicológica, luego de varios días de terror que sufrió en dicho lugar. Mientras que, los cuatro detenidos quedaron vinculados a proceso penal por secuestro agravado, delito que podría dejarlos tras las rejas por décadas.

De acuerdo con la Fiscalía, el hombre confirmó que durante los días que estuvo secuestrado lo mantuvieron sometido y con lesiones en la mano, como parte de las amenazas para que su familia pagara.