Rescatan a directivo de OOMSAPAS, La Paz, tras quedar atrapado en creciente de arroyo| VIDEO

¡Lo rescatan y evitan tragedia! En La Paz, Baja California Sur, un directivo del OOMSAPAS fue rescatado el martes por la tarde luego de quedar atrapado en la creciente de un arroyo en la zona del rancho La Trinidad, cuando supervisaba reparaciones en el acueducto El Carrizal, tras las intensas lluvias provocadas por la Tormenta Tropical Mario.

En imágenes registradas por testigos, y que posteriormente tomaron fuerza en redes sociales, se observa cómo un trabajador arriesga su vida para poner a salvo a su compañero.

Captan en VIDEO momento excato de rescate de arroyo en La Paz

El incidente ocurrió mientras trabajadores del Organismo Operador Municipal del Sistema de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento (OOMSAPAS) realizaban maniobras para restablecer el acueducto dañado por las fuertes lluvias recientes. La corriente creció de manera repentina, obligando al personal a dejar cuatro vehículos que terminaron bajo el agua.

De acuerdo con reportes oficiales, entre las unidades afectadas se encontraba la camioneta en la que viajaba Ricardo Burgoin Sáenz, director operativo del organismo, quien fue auxiliado con el uso de una retroexcavadora. En el video viral se aprecia el momento en el que el operador de la maquinaria pesada logra sacarlo de la unidad sin que sufriera lesiones.

Los trabajadores que acompañaban al directivo también se resguardaron en un sitio seguro mientras el cauce arrastraba las camionetas. Autoridades confirmaron que, pese a lo aparatoso de la situación, ninguno de los empleados resultó herido.

El delegado sindical de OOMSAPAS, Jesús Joel Gil Villarino, compartió las imágenes en redes sociales, donde rápidamente generaron reacciones por la magnitud del rescate.

La paramunicipal precisó que los trabajos en el acueducto El Carrizal comenzaron desde el pasado viernes, luego de los daños provocados por las lluvias derivadas de la Tormenta Tropical Mario; sin embargo, ante la contingencia, las labores de reparación quedarán suspendidas hasta que las condiciones permitan reanudar los esfuerzos sin riesgo para el personal.