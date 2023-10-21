Hoy No Circula Sabatino: ¿Qué vehículos descansan en CDMX y Edomex este 21 de octubre?

¿Planeas viajar a la Ciudad de México (CDMX) o Estado de México (Edomex) este fin de semana? Toma en cuenta que el programa Hoy No Circula Sabatino se encuentra activo este 21 de octubre de 2023 y en Fuerza Informativa Azteca (FIA) te decimos que terminación de placas descansa por ser el primer sábado del mes.

¡Toma precauciones! El programa Hoy No Circula se encuentra vigente en las 16 delegaciones de la capital del país, así como en gran parte del Estado de México , tal y como ocurre el resto de la semana y este tercer sábado del mes no será la excepción. Así que evita multas que pueden exceder los 4 mil pesos y verifica antes de salir.

¿Qué autos descansan el tercer sábado del mes en CDMX y Edomex?

Los lineamientos del programa Hoy No Circula Sabatino establecen que este 21 de octubre de 2023, por ser el primer sábado del mes, los vehículos que descansan son aquellos que tengan las siguientes características:



Holograma 1 con terminación de placa en número IMPAR, es decir, 1, 3, 5, 7 y 9.

Todos los autos con holograma 2, sin importar la terminación de placas.

Todos los carros foráneos

Hoy No Circula Sabatino: ¿Qué autos descansan el sábado 19 de agosto en CDMX y Edomex?

¿En qué zonas del Edomex aplica el Hoy No Circula Sabatino?

Recuerda que el Hoy No Circula también aplica en el Estado de México, pero únicamente en 18 municipios conurbados a la CDMX. Las zonas en las que aplican las mismas restricciones y horarios que en la CDMX, son:



Atizapán de Zaragoza Coacalco de Berriozábal Cuautitlán Cuautitlán Izcalli Chalco Chicoloapan Chimalhuacán Ecatepec de Morelos Huixquilucan Ixtapaluca La Paz Naucalpan de Juárez Nezahualcóyotl Nicolás Romero Tecámac Tlalnepantla de Baz Tultitlán Valle de Chalco

¿Hay vehículos que pueden exentar el Hoy No Circula en el Valle de México?

Sin importar el día de la semana, existen vehículos que pueden omitir el programa Hoy No Circula en la CDMX y Edomex, además de los coches con holograma “0" y “00". A continuación te presentamos la lista de los carros permitidos:



Motocicletas.

Taxis.

Automóviles eléctricos e híbridos de categoría 1 y 2.

Carros conducidos por personal de salud.

Vehículos que utilicen gas natural como combustible.

Transporte escolar.

Hoy No Circula en el Valle de México, ¿cuáles son las restricciones?|Sedema

¿Cómo aplica el Hoy No Circula Sabatino para autos foráneos?

Para los vehículos con placas que no corresponden a la Ciudad de México o Edomex, es decir, autos foráneos, el programa Hoy No Circula Sabatino aplica de forma distinta, por ejemplo, descansaran:



Todos los autos entre las 5 y 11 de la mañana (am).

Los coches con terminación de placa en 9 y 0, la restricción se amplía hasta las 10 de la noche, sin importar el color del engomado.

Por otro lado, los autos foráneos con los mismos hologramas, emplacado y engomado en Hidalgo, Morelos, Puebla y Tlaxcala, podrán circular en el Valle de México con los lineamentos previamente mencionados.

¿De cuánto es la multa del Hoy No Circula?

En la Ciudad de México, la multa por no cumplir con el Hoy No Circula es de casi dos mil pesos; mientras que para el Edomex, la sanción económica asciende a poco más de mil pesos; sin embargo, a estas cantidades se le debe sumar que el vehículo puede ser remitido al corralón, por lo que podrían aumentar los gastos.

¿Hay contingencia ambiental o programa especial el sábado 21 de octubre?

Hasta ahora, la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) no ha reportado altos niveles de ozono en el Valle de México, por lo que hay baja probabilidad de que se active la alerta por Contingencia Ambiental este sábado, lo que significa que no habrá Doble Hoy No Circula ni restricciones extras.