¡Morenistas en la mira! Denuncian a cercanos de López Obrador por delincuencia organizada

El diputado del PAN en el Congreso de la Ciudad de México, Federico Döring, informó que el pasado 27 de agosto presentó una denuncia formal ante la Fiscalía General de la República (FGR) contra diversos políticos y exfuncionarios ligados a Morena y al entorno del expresidente Andrés Manuel López Obrador.

Döring sostuvo que con esta acción el PAN contribuye a que el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum cumpla con el compromiso asumido frente al senador estadounidense Marco Rubio, quien en días recientes demandó acciones firmes contra el llamado huachicol fiscal y el contrabando de hidrocarburos.

¿Quiénes están señalados en la denuncia Federico Döring?

En la denuncia presentada, aparecen nombres de personajes de alto perfil como Andrés Manuel López Beltrán, hijo del exmandatario y actual secretario de Organización de Morena; Horacio Duarte, ex titular de Aduanas; y Juan Carlos Madero Larios, también exfuncionario de la misma dependencia.

El documento incluye además al gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal, a la magistrada Tania Gisela Contreras López, así como al exsubsecretario de Gobernación Ricardo Peralta Saucedo. También fueron señalados Javier Valdez Perales y Jorge Luis Beas Gámez.

Los delitos por los qu fueron denunciados Andy López Beltrán y más

El legislador panista detalló que los acusados enfrentan imputaciones por delitos como conspiración, delincuencia organizada, tráfico de hidrocarburos, contrabando, encubrimiento, operaciones con recursos de procedencia ilícita, asociación delictuosa, tráfico de influencia y enriquecimiento ilícito.

Döring advirtió que se trata de un caso que no debe quedar en el olvido y que pondrá a prueba la voluntad real de la administración federal para combatir las redes de corrupción ligadas al contrabando de combustibles.

El panista subrayó que Sheinbaum tiene ahora la oportunidad de demostrar que el combate al huachicol fiscal no será un simple discurso. “La justicia debe alcanzarlos sin importar el apellido ni el cargo”, sostuvo.

La denuncia presentada por Döring abre un nuevo frente político y judicial que podría tensar la relación entre el nuevo gobierno federal y los liderazgos de Morena, al colocar bajo la lupa a figuras cercanas al expresidente López Obrador.