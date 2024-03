INE aprueba candidatura de saxofonista María Elena Ríos a diputación federal por Morena

María Elena Ríos, la saxofonista que impulsó la ley contra la “violencia ácida”, buscará una diputación federal de la mano de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena). Con 9 votos a favor y 2 en contra, el Instituto Nacional Electoral (INE) otorgó su registro el pasado martes 12 de marzo.

En la sesión extraordinaria del órgano electoral, el INE debatió si se le otorgaba o no el registro, pues la saxofonista se postuló para una diputación indígena; sin embargo, no acreditó su residencia en esa Circunscripción, pues cabe recordar que esta deberá ser comprendida dentro del distrito donde se reside.

En primera instancia, el INE señaló que la documentación de Santo Domingo Tonalá, Oaxaca, que presentó la artista para acreditar su candidatura indígena, corresponde a la tercera circunscripción y no a la cuarta que es donde está postulada.

INE aprueba candidatura para diputación federal de María Elena Ríos

La consejera Carla Humphrey solicitó que se le pudiera otorgar el registro a la saxofonista con la excepcionalidad en sus requisitos para ocupar un curul, pues tras ser víctima de una ataque con ácido, María Elena tuvo que desplazarse de su comunidad a la Ciudad de México (CDMX), razón por la que se justificaron los votos a favor.

Los votos en contra fueron de las consejeras Rita Bell López y de Norma Irene De la Cruz Magaña. El argumento de Bell fue que “los argumentos expuestos son contrarios a los lineamientos aprobados por el INE”.

Reconozco el valor y lucha de María Elena Ríos, sobreviviente de violencia de género. Me aparté de la votación mayoritaria de registrarla por excepción como suplente de una Diputación Federal, pues los argumentos expuestos son contrarios a los lineamientos aprobados por el INE pic.twitter.com/ueskZAolwe — RITA BELL LÓPEZ V (@RitaBellLpz) March 13, 2024

Mario Delgado confirma candidatura de Alejandro Murat

El presidente nacional del partido guinda, además del coordinador de campaña de Claudia Sheinbaum, Mario Delgado, confirmó que la candidatura del exgobernador de Oaxaca, Alejandro Murat, sigue en pie. Cabe recordar que Murat es señalado por Elena Ríos por obstaculizar su proceso judicial.

“María Elena Ríos fue propuesta porque representa un símbolo en la lucha contra la violencia en contra de las mujeres, está propuesta en la lista, no sé por qué no he tenido contacto con ella, no he tenido el gusto de conocerla, nuestra secretaria general Citlalli Hernández parece que sí, es ella quien la propone y no sé si todavía tiene interés o no, la verdad es que lo desconozco”, fueron las palabras de Delgado Carrillo.