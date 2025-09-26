FGE de Puebla se disculpa tras el traslado del cuerpo en batea de camioneta en Huauchinango

En Huauchinango, Puebla, un hecho insólito y polémico sacudió a la ciudadanía; la FGE se disculpó por el traslado de un cuerpo al Servicio Médico Forense en la batea de una camioneta, generando indignación sobre los protocolos de la Fiscalía General del Estado.

Trasladan cuerpo envuelto en sabana en camioneta

Un cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense (Semefo) en una camioneta, lo que la Fiscalía General del Estado (FGE) calificó como un procedimiento “de manera inadecuada y con falta de sensibilidad”.

Fue por medio de un comunicado oficial, que la FGE expresó su solidaridad con los familiares afectados y reafirmó su compromiso con la dignidad y el respeto en todos los procedimientos relacionados con la procuración de justicia.

¡IMÁGENES SENSIBLES! 🚨‼️ Trasladan CADÁV3R en batea de camioneta en Huauchinango. ¿Por qué ocurrió? 👇https://t.co/VI0vvpwLX2 — TV Azteca Puebla (@aztecapuebla) September 25, 2025

La dependencia explicó que el hecho se debió a que la unidad del Semefo asignada a esa región se encontraba atendiendo otro reporte de manera simultánea, lo que impidió su intervención oportuna en el caso.

La Fiscalía reconoció que la situación evidencia la necesidad urgente de fortalecer los recursos humanos y materiales que durante años han sido insuficientes, elementos clave para garantizar una procuración de justicia eficaz en la entidad.

La Fiscalía General del Estado de Puebla lamenta los hechos ocurridos en el municipio de Huauchinango, donde el traslado de un cuerpo se hizo de manera inadecuada y con falta de sensibilidad. Expresamos nuestra solidaridad con los familiares y reiteramos… pic.twitter.com/OLHyUjDjNK — FGE Puebla (@FiscaliaPuebla) September 25, 2025

En respuesta a esta problemática, la FGE ha solicitado a la Secretaría de Planeación, Finanzas y Administración del Gobierno del Estado un incremento presupuestal significativo para el próximo ejercicio fiscal.

Los recursos solicitados estarán destinados prioritariamente a la adquisición de parque vehicular, equipamiento y otros insumos esenciales, con el objetivo de mejorar la atención ciudadana y garantizar un servicio digno y eficiente.