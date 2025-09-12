Tormenta tropical “Mario” se forma frente a Guerrero: Esta es la trayectoria hoy 12 de septiembre

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) explicó que según el monitoreo de la depresión tropical Trece-E, hoy viernes 12 de septiembre se intensificaría a tormenta, mientras avanza de manera paralela a las costas mexicanas.

Se esperaba que la tormenta “Mario” se formara frente a Lázaro Cárdenas, Michoacán, con vientos de 65 a 85 kilómetros por hora (km/h). Con esta misma categoría se mantendrá durante el fin de semana.

Los pronósticos señalan que no tocará tierra, pero hasta el momento “se encuentra desorganizada”, por lo que su trayectoria podría cambiar en los próximos días.