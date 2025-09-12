Tormenta tropical “Mario” se forma frente a Guerrero: Esta es la trayectoria hoy 12 de septiembre
Hasta el momento, la trayectoria indica que la tormenta tropical “Mario” no tocará tierra; sin embargo, ocasionará lluvias en varios estados del país.
En la temporada de ciclones tropicales de 2025 se han formado 12 fenómenos en el Pacífico, y de acuerdo con los pronósticos, se espera que en las próximas horas una depresión tropical tome fuerza y se convierta en la tormenta “Mario”. Esta es la trayectoria que lleva mientras avanza por el océano.
Lluvias fuertes en CDMX: ¿A qué hora inician?
La Ciudad de México (CDMX) tendrá lluvias fuertes este 12 de septiembre, así como actividad eléctrica y posible caída de granizo, detalló la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil.
Las lluvias en algunos puntos de la capital iniciarán alrededor del mediodía, mientras que la temperatura máxima será de 22 grados, con ambiente cálido, añadió la dependencia.
Hoy tendremos ambiente cálido con cielo nublado en la Ciudad de México.
Hoy tendremos ambiente cálido con cielo nublado en la Ciudad de México.
Se pronostican lluvias fuertes 🌧️, actividad eléctrica🌩️ y posible caída de granizo☔️.
Pueden presentarse vientos con rachas fuertes en la capital del país.
Toma…
Se forma la tormenta tropical "Mario"
El SMN confirmó que la depresión tropical Trece-E se intensificó a la tormenta “Mario”, a 65 kilómetros de Zihuatanejo, Guerrero, y a 95 kilómetros de Lázaro Cárdenas, Michoacán. Se mantiene con avance paralelo a las costas mexicanas.
La depresión tropical Trece-E se intensificó a la tormenta tropical #Mario, en el océano Pacífico. Se localiza a 65 km de Zihuatanejo, Guerrero, y a 95 km de Lázaro Cárdenas, Michoacán, con vientos de 65 km/h y rachas de 85 km/h.
S esperan lluvias muy fuertes en #Jalisco,…
Trayectoria indica que "Mario" se formará hoy 12 de septiembre
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) explicó que según el monitoreo de la depresión tropical Trece-E, hoy viernes 12 de septiembre se intensificaría a tormenta, mientras avanza de manera paralela a las costas mexicanas.
Se esperaba que la tormenta “Mario” se formara frente a Lázaro Cárdenas, Michoacán, con vientos de 65 a 85 kilómetros por hora (km/h). Con esta misma categoría se mantendrá durante el fin de semana.
Los pronósticos señalan que no tocará tierra, pero hasta el momento “se encuentra desorganizada”, por lo que su trayectoria podría cambiar en los próximos días.
🌀 Tropical System 95E is developing just off the Mexican Pacific coast, moving WNW parallel to shore.
⛈️ Showers & storms are becoming better organized and the system is expected to strengthen into a tropical depression Thursday and continue intensifying under favorable…
Suspenden clases en varias regiones de Guerrero
La Secretaría de Educación de Guerrero confirmó que debido a los efectos de la depresión tropical en el estado, se suspendieron las clases y las actividades administrativas en Acapulco, Costa Grande y la Sierra, hoy 12 de septiembre.
Las autoridades educativas que no acaten dicha medida, serán sancionadas con un acta administrativa, añadió la dependencia.
Depresión tropical Trece-E provocará lluvias fuertes
El centro de la depresión tropical Trece-E se ubica a 120 kilómetros de Zihuatanejo, Guerrero, entidad donde se pronostican lluvias muy fuertes. Sin embargo, el fenómeno también ocasionará precipitaciones en Jalisco, Colima y Michoacán; así como olas de hasta 3.5 metros en las costas de esos estados.
La #DepresiónTropical Trece-E se encuentra a 120 km al sur-sureste de Zihuatanejo, #Guerrero. Se mantendrán las #Lluvias muy fuertes, fuertes #Vientos y #Oleaje elevado en entidades del pacífico mexicano.