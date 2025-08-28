¡Atención viajeros! Continúan los trabajo en el Tren Suburbano por conexión al AIFA; estas son las estaciones afectadas

Pon atención y anticipa tus viajes, ya que el Tren Suburbano informó que, durante los próximos días, se llevarán a cabo trabajos de conexión de vías con el ramal que llegará al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA). Conoce cuáles serán los días y las estaciones afectadas.

Estaciones afectadas del Tren Suburbano por trabajos de conexión al AIFA

El Tren Suburbano (Buenavista-Cuautitlán) modificará su servicio del viernes 29 de agosto al 5 de septiembre por obras de conexión al AIFA.

Había realizado obras solo en fin de semana los últimos dos sábados y domingos, pero ahora extiende los trabajos a los días hábiles.

Mientras se realizan estas maniobras técnicas, se presentarán variaciones en los tiempos de espera entre trenes. No obstante, con el objetivo de reducir al mínimo las afectaciones a los usuarios, el servicio contará con trenes dobles, lo que incrementará la capacidad de transporte y permitirá atender la demanda habitual de pasajeros.

¿Por qué modificarán el servicio del Tren Suburbano?

De acuerdo con la empresa concesionaria, estas labores son necesarias para avanzar en la obra de ampliación que permitirá enlazar directamente el Suburbano con la terminal aérea, un proyecto que busca facilitar la movilidad de los pasajeros que se trasladan desde la zona metropolitana hacia el aeropuerto.

La empresa hizo un llamado a los viajeros para que tomen previsiones al planear sus traslados, especialmente en horarios de mayor afluencia, y recomendó salir con anticipación a fin de evitar contratiempos.

Asimismo, recordó que los canales oficiales del Tren Suburbano se mantendrán actualizados con información sobre el avance de los trabajos y cualquier modificación adicional al servicio.

¿Cuándo inaugurarán el Tren Suburbano al AIFA?

El proyecto de conexión directa entre la estación Buenavista en CDMX y el AIFA estaba planeado para inaugurarse en julio de 2025, sin embargo, las obras se retrasaron.

Por lo que ahora se espera que el servicio comenzará entre noviembre y diciembre de 2025, antes de que concluya el año, de acuerdo con declaraciones del Gobierno Federal.

Aunque aún no se ha fijado una fecha exacta, las autoridades destacan que el avance en la infraestructura ha permitido mantener la meta de que la obra esté lista antes de 2026.