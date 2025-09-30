Extraen coágulo del cráneo de Lex Ashton, presunto agresor de estudiante del CCH Sur

El joven Lex Ashton, estudiante del Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH) Plantel Sur e implicado en el fallecimiento de un compañero dentro de las instalaciones académicas, se encuentra en proceso de recuperación de una delicada intervención quirúrgica. El procedimiento fue necesario para extraer un coágulo de su cabeza, una lesión grave que sufrió como consecuencia de un intento de fuga fallido.

El suceso que culminó en la lesión ocurrió cuando el joven, en un acto desesperado por evadir a las autoridades, se arrojó desde una estructura elevada del campus, lo que le provocó un fuerte impacto craneal. Este golpe resultó en la formación de una masa sanguínea que comprometió su salud y requirió una urgente cirugía.

Actualmente, Ashton está bajo el cuidado de los especialistas médicos en el Hospital General Regional 2, perteneciente al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). Los facultativos del centro hospitalario han comunicado que, debido a la magnitud de la operación y el periodo de observación necesario, el paciente deberá permanecer internado por un lapso que se extenderá durante varias semanas. Durante este tiempo, el estado de salud del estudiante será monitoreado continuamente.

A pesar de su condición médica y su estancia en la unidad hospitalaria, el presunto agresor permanece bajo el estricto resguardo y vigilancia de las fuerzas de seguridad de la capital del país. La policía de la Ciudad de México mantiene una custodia permanente en el hospital para asegurar que el joven no abandone el sitio mientras se define su situación jurídica.

El incidente, que sacudió a la comunidad estudiantil, ocurrió hace más de una semana. No obstante, las acciones judiciales correspondientes han avanzado con cautela debido a la necesidad de construir un caso sólido. La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) aún no ha finalizado la recopilación y el análisis de todos los elementos probatorios y testimoniales necesarios.

Fiscalía Capitalina aún no termina de recabar pruebas

Este proceso de acopio de información resulta indispensable para formalizar las acusaciones. Una vez que el equipo de la Fiscalía concluya esta etapa, procederá a solicitar a la autoridad judicial competente la emisión de una orden de aprehensión formal en contra del estudiante. Esta orden permitirá que Lex Ashton sea presentado ante un magistrado.

El objetivo de las autoridades ministeriales es someter al joven a la justicia para que responda por el grave delito de homicidio. La presentación ante un juez es el paso legal que permitirá iniciar formalmente el proceso penal en su contra, donde se determinará su responsabilidad en la muerte del otro estudiante al interior del plantel educativo.

Mientras el joven se recupera en el ámbito clínico y las autoridades capitalinas finalizan el expediente de investigación, el proceso legal se encuentra en una pausa obligada. La espera se centra en la estabilización de Ashton para que, una vez dado de alta, pueda ser puesto a disposición del sistema de justicia penal y enfrentar los cargos que se le imputan.

