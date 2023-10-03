VIDEO: Estranguló a su perrita “Maya” y ya fue detenido en el Edomex

Elementos de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (Edomex) detuvieron a Julio Ramiro "N", investigado por su probable intervención en el delito de maltrato animal, luego de que el 2 de septiembre habría causado la muerte a su perrita "Maya", al estrangularla con un cable.

La agresión del sujeto fue captada en video y las imágenes dadas a conocer a través de redes sociales y medios de comunicación se hicieron virales, por lo que las autoridades iniciaron una investigación

De acuerdo con la Fiscalía mexiquense, fue posible determinar que los hechos tuvieron lugar en la calle privada Héroes Anónimos, de la colonia 5 de Mayo, en Toluca.

Ahí, el hombre habría sometido a una perrita que era de su propiedad, a la cual presumiblemente sujetó del cuello con un cable estrangulándola hasta causarle la muerte.

Hombre abandona a perrita "Maya" en baldío

Las indagatorias de la Fiscalía permitieron establecer que el posible implicado trasladó a la canina hasta un terreno baldío ubicado en las inmediaciones de su domicilio, en donde la habría estrangulado y en este lugar abandonó el cuerpo.

#Detenido. La #FiscalíaEdoméx cumplimentó orden de aprehensión contra Julio Ramiro “N”, por su probable intervención en el delito maltrato animal, ya que el pasado 2 de septiembre habría causado la muerte a una canina de nombre “Maya”, en #Toluca. (1/2) https://t.co/obZDQW2lQ3 pic.twitter.com/uusAMdv6Qt — Fiscalía Edoméx (@FiscaliaEdomex) October 3, 2023

Las autoridades iniciaron la indagatoria correspondiente por el delito de maltrato animal.

Los agentes identificaron al posible implicado, contra quien fue solicitada librar orden de aprehensión.

Y la tarde de ayer 2 de octubre elementos de la Policía de Investigación (PDI) capturaron a este sujeto en Toluca y lo ingresaron al Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Santiaguito en Almoloya de Juárez, donde la Autoridad Judicial determinará su situación legal.