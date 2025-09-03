Juez del Poder Judicial en Hidalgo sufre violento ataque en Tula por criminales armados

Caos y terror se vivieron hoy, 3 de septiembre, en Tula, Hidalgo, luego de que criminales armados protagonizaran un violento ataque contra el juez Víctor Hugo Matadamas Barranco. El magistrado del Poder Judicial recibió al menos tres disparos cuando circulaba en su vehículo por la calle principal de la colonia Iturbe.

Cuerpos de emergencia acudieron tras la alerta al ‘911', y en esta última hora se confirmó que el funcionario resultó con heridas en el rostro, abdomen y brazo derecho, por lo que fue trasladado de inmediato a un hospital.

Hasta ahora, las autoridades estatales confirmaron que en los primeros operativos desplegados participaron tanto policías municipales como elementos de la Secretaría de Seguridad Pública de Hidalgo. Sin embargo, pese a los recorridos por colonias aledañas y la instalación de retenes en los accesos principales, no se ha logrado detener a los responsables.

Atentado en Tula, #Hidalgo 🚨 Esta mañana, el juez del poder judicial Víctor Hugo Matadamas Barranco sufrió un ataque armado en su vehículo, recibiendo al menos tres disparos.



El juez, quien fue ingresado al hospital con heridas en el rostro, abdomen y brazo, se suma a la… pic.twitter.com/ZFdRdBPuWq — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) September 3, 2025

La búsqueda continúa activa con apoyo de la Guardia Nacional y se mantiene un cerco en distintos puntos de Tula, municipio que atraviesa una ola de violencia imparable: en los últimos 40 días se han registrado al menos 17 ejecuciones ligadas a grupos criminales que disputan la zona.

¿Quién es Víctor Hugo Matadamas Barranco?

Víctor Hugo Matadamas Barranco es juez de control del Poder Judicial del estado de Hidalgo, adscrito al Distrito Judicial de Tula de Allende. En el ejercicio de su labor ha estado a cargo de diversos casos relevantes en la región, lo que lo ha posicionado como una figura conocida en el ámbito judicial local.

Piden que caso no quede archivado

Este miércole 3 de septiembre de 2025, tras ser víctima de un ataque armado mientras conducía por las calles de Tula, múltiples usuarios en redes sociales expresaron mensajes de solidaridad y apoyo hacia él, reconociendo su labor como servidor público y deseándole una pronta recuperación tras el atentado.

A través de redes sociales, también han comenzado a circular fotos y videos del lugar del ataque, así como del vehículo baleado y las calles donde ocurrió el atentado.

Estas imágenes han generado reacciones de indignación y preocupación entre los habitantes de Tula y usuarios en general, quienes exigen justicia y mayor seguridad para los funcionarios públicos.