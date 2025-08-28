Balacera afuera de gimnasio en Tlajomulco deja dos heridos, entre ellos, un menor de edad | ZMG de Noche

Los asistentes a un gimnasio en Tlajomulco de Zúñiga, en el estado de Jalisco, tuvieron que tirarse al suelo, debido a una balacera en las escaleras.

Algunos videos grabados por los clientes mostraban a diversas personas en el suelo tratando de resguardarse tras escuchar las detonaciones de arma de fuego en un gimnasio ubicado en Boulevard Bosques de Santa Anita, colonia El Camichín.

Tras el ataque, un adulto y un menor de edad resultaron lesionados. Ambos descendían las escaleras cuando un sujeto les disparó en al menos nueve ocasiones y después se dio a la fuga a bordo de un vehículo.

El menor, de alrededor de 17 años, resultó con un impacto de bala en el cráneo y se encuentra grave, mientras que el adulto fue lesionado en un brazo. Ambos fueron trasladados a un hospital privado en la carretera Morelia.

Autoridades de Tlajomulco de Zúñiga resguardaron los casquillos de bala que, aparentemente, pertenecían a un arma de grueso calibre, para iniciar las investigaciones correspondientes.

Desde la agresión con arma de fuego en un gimnasio sobre Bosques de Santa Anita.



Con información: René Hernández.

Rescatan dos gatos de incendio afuera de veterinaria en Guadalajara

Un incendio a las afueras de una veterinaria en las calles Benigno López y Apolonio M. Avilés, colonia Francisco Villa, en Guadalajara, desató la acción de personal de emergencia.

Aparentemente, sujetos habrían dejado botellas con solventes en el exterior del edificio. Las llamas no lograron graves afectaciones, pero al interior del local estaban dos gatitos, quienes fueron rescatados por personal de bomberos.

Las autoridades investigan quienes pudieron dejar los solventes y causar el incendio al exterior de la veterinaria.

Auto se desbarranca en carretera a Saltillo

Un vehículo cayó por un barranco de al menos 20 metros de profundidad en el kilómetro 19 de la carretera a Saltillo.

Se registró un accidente sobre el Km 19 de la carretera a Saltillo en el municipio de Zapopan, un vehículo cayó a un barranco, el conductor resultó lesionado.



Con información: René Hernández.

El conductor de la unidad, de 53 años de edad, perdió el control y el auto terminó en el fondo del barranco, Tras reportes, bomberos de Zapopan acudieron a la zona y descendieron con ayuda de cuerdas, con el fin de rescatar a la víctima quien presentaba múltiples golpes.

Debido a la fuerte lluvia, el vehículo quedó abandonado en el lugar.