  • Cerrar Sesión
uno nuevo
logo prueba vla
Sorry, your browser does not support inline SVG.
En Vivo

Autenticando...

FOTOS | Adamari López recordó en entre lágrimas el día que se miró sin un seno

La actriz reveló que la asimetría después de los implantes le generó una nueva inseguridad. Todos los detalles en las fotos.

Por: Maribel Velázquez

Adamari López con blusa negra..jpg
Adamari López con camisa negra..jpg
Adamari López amaneció poderosa..jpg
Adamari López con chamarra gris..jpg
Adamari López en sesión de tatuaje..jpg
Adamari López de perfil..jpg
Adamari López haciendo un corazón..jpg
Adamari López en el mar..jpg
Adamari López.jpg
Adamari López bailando..jpg
Adamari López grabando..jpg
Adamari López de gala..jpg
Adamari López en la playa..jpg
Adamari López con labios rojos..jpg
Adamari López con camisa a rayas..jpg
/
Adamari López con blusa negra..jpg
Adamari López con camisa negra..jpg
Adamari López amaneció poderosa..jpg
Adamari López con chamarra gris..jpg
Adamari López en sesión de tatuaje..jpg
Adamari López de perfil..jpg
Adamari López haciendo un corazón..jpg
Adamari López en el mar..jpg
Adamari López.jpg
Adamari López bailando..jpg
Adamari López grabando..jpg
Adamari López de gala..jpg
Adamari López en la playa..jpg
Adamari López con labios rojos..jpg
Adamari López con camisa a rayas..jpg
Adamari López con blusa negra..jpg
Adamari López con camisa negra..jpg
Adamari López amaneció poderosa..jpg
Adamari López con chamarra gris..jpg
Adamari López en sesión de tatuaje..jpg
Adamari López de perfil..jpg
Adamari López haciendo un corazón..jpg
Adamari López en el mar..jpg
Adamari López.jpg
Adamari López bailando..jpg
Adamari López grabando..jpg
Adamari López de gala..jpg
Adamari López en la playa..jpg
Adamari López con labios rojos..jpg
Adamari López con camisa a rayas..jpg
Tags relacionados
Venga la Alegría

Contenido relacionado