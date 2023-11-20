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FOTOS | Esto es lo que sabemos sobre la enfermedad que padece Anahí y que la alejó de los escenarios

La cantante mexicana sufrió un colapso durante su paso por Brasil y se retirará de la gira hasta mejorar. Te contamos en las fotos.

Por: Maribel Velázquez

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