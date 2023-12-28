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FOTOS | Ángela Aguilar presume cintura de avispa, ¡wow!

Ángela Aguilar se volvió tendencia en redes sociales luego de lucir un vestido que deja ver su mini cintura. Recibió elogios, pero también hate, te contamos en fotos.

Por: Ana Patricia Pérez

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