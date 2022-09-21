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FOTOS | ¡Te presentamos a los 20 atletas de la nueva temporada de Exatlón México!

Ya se dieron a conocer a los 20 atletas que formarán parte de la nueva temporada de Exatlón México. ¿Quiénes son? Te los presentamos.

Por: TV Azteca

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