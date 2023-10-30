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FOTOS | ¿Belinda desempolvó foto donde posa al lado de Nodal? ¡Esto es lo que sabemos!

La cantante se volvió tendencia en redes tras posar con varios disfraces para Halloween. Te contamos en fotografías.

Por: Maribel Velázquez

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