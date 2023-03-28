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FOTOS | Belinda fue agredida por un fan. ¡La abraza y toca de manera inapropiada!

En un concierto en Irapuato, un fan se subió al escenario, ¡y agredió a Belinda! Los videos muestran que le tocó las piernas y el pecho. Te contamos.

Por: Ana Patricia Pérez

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Belinda subiendo al avión.jpg
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