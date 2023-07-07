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FOTOS | Así se ve Belinda en pijama y sin maquillar.

Belinda presumió en Instagram cómo luce recién levantada de la cama, en pijama y sin maquillar... ¡Ay, pues si así nos vemos todas al despertar! Checa las fotos.

Por: Ana Patricia Pérez

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