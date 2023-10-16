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FOTOS | Cazzu "derritió las redes" al presumir su lado más tierno al lado de su bebé

La pareja de Christian Nodal compartió una nueva foto de su bebé y sus fans enloquecieron. Te contamos los detalles en fotos.

Por: Maribel Velázquez

Cazzu (6).jpg
Nodal de joven.jpg
Cazzu y Nodal felices.jpg
Cazzu de perfil.jpg
Cazzu (4).jpg
Cazzu y Nodal amorosos.jpg
Cazzu y Nodal hijo.jpg
Cazzu (2).jpg
Nodal saludando.jpg
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Cazzu foto en espejo.jpg
Cazzu.jpg
Cazzu selfie.jpg
Cazzu con fleco.jpg
Nodal riendo.jpg
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