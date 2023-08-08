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FOTOS | Alex Hoyer confiesa que Danna Paola lo "peluseó durísimo" cuando se conocieron

En el podcast “Escuela de Nada”, el cantante Alex Hoyer, recordó la primera vez que vio a Danna, ¡y cómo no lo peló! Te contamos en fotos los detalles.

Por: Ana Patricia Pérez

Alex y Danna posando.jpg
Alex y Danna romanticos.jpg
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Alex y Danna y sus amigos.jpg
Alex y Danna premios.jpg
Alex y Danna con lentes.jpg
Alex y Danna en la playa.jpg
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Alex y Danna foto en el elevador.jpg
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