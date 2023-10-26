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FOTOS | Danna Paola sufre accidente en pleno show y siguió como profesional

En una de las coreografías de su show, Danna Paola se lastimó. ¡Pero como una profesional, se levantó y siguió! Te contamos en fotografías lo que sucedió.

Por: Ana Patricia Pérez

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