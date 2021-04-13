Mati Álvarez terminó su relación amorosa después de más de tres años. Te contamos los detalles en FOTOS.

Nuestra querida Mati “Terminator” está soltera, ¡terminó su relación después de poco más de tres años! Lo hizo oficial después de que terminara la cuarta temporada de Exatlón Titanes vs. Héroes. Entérate de los detalles, sigue leyendo y viendo todas las fotos.

Te puede interesar: TAG de la pareja: Mati Álvarez y su novia Irene. Conoce su historia de amor, datos curiosos y FOTOS increíbles.

Mati Álvarez terminó su relación con Irene Sampedro.

Después de todos los rumores, casi ocho meses en Titanes vs. Héroes y convertirse en tricampeona, Mati Álvarez hizo oficial su ruptura con Irene a través de su cuenta de Twitter. “Gente bonita. OFICIALMENTE Irene y yo ya no andamos. Sé que muchos se lo habían preguntado así que mejor hemos decidido decirlo. En estos días lo diremos juntas”, confirmó Mati Álvarez, mientras que Irene publicó: "¡Hola! Mati y yo finalmente hemos decidido seguir caminos separados. Ambas hemos aprendido mucho juntas y estamos agradecidas por todo lo vivido. Lo único que les pedimos ahora es respeto y enfocarnos en las cosas positivas”.

Desde semanas antes, los fans de ambas especularon el fin de su noviazgo, pues el equipo rojo ganó un duelo por una videollamada con algún ser querido, ¡y Mati no le habló a Irene! Lo cual fue muy raro. Mientras que Irene que en todo el paso de Mati en Exatlón, había estado apoyándola a través de sus redes sociales, lo dejó de hacer repentinamente.

En una ocasión, Mati comentó a sus compañeros que puso en juego muchas cosas para poder regresar a Exatlón esta temporada, ¡y al parecer su relación amorosa fue algo de ello! ¿Será que Irene no aguantó más estar sin ella y decidió ella terminar la relación?

Hace unos meses, Irene compartió su historia de amor con Mati. Comentó que se conocieron en Barcelona. Mientras Mati estaba de viaje por Europa con una amiga, fue a un bar y ahí estaba Irene. El 5 de noviembre del 2020, cumplieron 3 años juntas, y describió su relación como “amor bonito, amor sano, amor libre”... ¡Y así fue! Terminaron en buenos términos y quedaron como les gustaba a ambas, libres. ¿Habrá un nuevo amor pronto?

Te puede interesar: ¡William viajó hasta las playas del Exatlón para relatarnos todo lo sucedido en la gran final!