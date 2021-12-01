FOTOS | Celebración y triunfo en la pugna máxima de Exatlón.

Emilio Rodríguez, integrante del equipo rojo de Guardianes de Exatlón, reveló ante cámaras que gracias a la estrategia del equipo rojo lograron el triunfo absoluto en la batalla internacional contra el equipo colombiano.

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Tanya Núñez confesó ante cámaras que no aprueba el comentario de Emilio, pues el integrante del equipo rojo argumentó que estaba lesionado de la pierna y no entregó todo el rendimiento posible en su enfrentamiento contra Ramiro Garza.

Las apuestas se cumplen en Exatlón.

Zudikey Rodríguez y Maura Martínez se encargaron de darle color al cabello de Emilio Rodríguez. El equipo colombiano animó a Gabriela para su nuevo cambio de look tras ser derrotada por Tanya Núñez en Exatlón.

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Antonio Rosique recibió a los tres equipos y solicitó que muestren el resultado sobre las apuestas que habían hecho. Emilio Rodríguez fue el primero en mostrar su nueva cabellera azul. Gabi del equipo colombiano reveló que la apuesta resultó ser un aprendizaje para ella.

Sin embargo nuevamente las apuestas se hicieron presentes entre los integrantes de los tres equipos pues Rosique argumentó que era la última competencia contra el equipo colombiano así que Andrés no dejó pasar la oportunidad de retar a los atletas mexicanos y David Juárez “La Bestia” aceptó el reto en Exatlón.

¿Quién gana en el duelo internacional de Exatlón?

La última batalla triangulada entre Exatlón Colombia, Guardianes y Conquistadores estuvo muy reñido, pues el equipo rojo tomó la delantera en el marcador a lo que el equipo amarillo y azul redobló esfuerzos para reducir la ventaja en el marcador final.

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Después de una asombrosa participación de los tres equipos, nuevamente el equipo azul de Conquistadores consiguió el triunfo absoluto en la última batalla internacional triangulada del Exatlón. Antonio Rosique felicitó al equipo azul, despidió al equipo colombiano y brindó un anuncio importante, pues recibirán al nuevo equipo de Leyendas del Exatlón.

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