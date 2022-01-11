FOTOS | Enigmático enfrentamiento por medalla y recompensa Exatlón.

Guardianes regresan triunfantes a La Fortaleza del Exatlón mientras que el equipo azul de Conquistadores tuvo que resolver su prueba adicional en el Campamento, trepar por un poste resbaladizo para conseguir la tela donde se encontraba la llave que abría las puertas del Campamento.

Guardianes y Conquistadores nuevamente se reunieron en el Circuito Biométrico del Exatlón para tratar de conseguir la medalla femenil especial. Ocho atletas rojas y azules se ponen a prueba contra el reloj del circuito para terminar en el menor tiempo posible.

Con asombrosas carreras contra el cronómetro, finalmente Nataly Gutiérrez logró el menor tiempo posible para así obtener su quinta medalla en lo que va la temporada de Exatlón Guardianes vs. Conquistadores.

El Circuito Dorado es testigo de la trepidante Batalla Colosal entre Guardianes y Conquistadores. Antonio Rosique recibió a ambos equipos para poner en disputa un día de descanso y disfrutar como cualquier turista en Santo Domingo.

Con asombrosas carreras, ambos equipos mantuvieron una reñida batalla colosal, finalmente el equipo rojo de Guardianes consiguió la victoria con una ligera ventaja de cuatro puntos en el marcador final del Exatlón.

