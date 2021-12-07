FOTOS | Leyendas de Exatlón maximizan el reto en los circuitos.

El equipo rojo de Guardianes regresó a La Fortaleza del Exatlón tras su victoria contra Conquistadores y encontraron la posición estratégica con adornos navideños. El equipo azul de Conquistadores encontró el Campamento del Exatlón con hermosos adornos navideños sin embargo tuvieron que enfrentar su prueba adicional.

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Koke Guerrero reveló ante cámaras que se siente emocionado por la llegada de Las Leyendas del Exatlón y quiere poner a prueba sus habilidades con el campeón Pato Araujo. David Juárez “La Bestia” y Yusef Farah se reunieron en las afueras del Campamento para planear la estrategia contra Las Leyendas, creen que Zudikey Rodríguez se verá afectada con la llegada de Pato Araujo.

¿Quiénes son Las Leyendas del Exatlón?

Antonio Rosique recibió a Guardianes y a Conquistadores en el nuevo Circuito Del Tobogán para dar inicio a Los Juegos Del Tiempo con la llegada de los primeros seis atletas que integran al escuadrón de Leyendas de Exatlón. Jazmín Hernández, Doris Del Moral, Cecy Álvarez, Keno Martell, Aristeo Cázares y Pato Araujo.

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En una emocionante batalla triangulada, Guardianes, Conquistadores y Leyendas del Exatlón se baten en duelo para conseguir una bolsa con cinco mil dólares a repartir entre los integrantes del equipo que consiga los diez puntos necesarios para la victoria absoluta.

¿Quién gana Los Juegos Del Tiempo del Exatlón?

El equipo de Guardianes tomó la delantera rápidamente, lamentablemente Paulina Martínez sufrió una contundente caída en su carrera contra Macky González sin embargo logró reponerse para continuar con su batalla.

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Después de trepidantes carreras en el nuevo tobogán del Exatlón, los tres equipos consiguieron nueve puntos en el marcador final y tuvieron que enfrentarse en una ronda especial con dos atletas donde tenían que defender sus 2 créditos. Finalmente el equipo de Leyendas consiguió la victoria tras vencer a Conquistadores.

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