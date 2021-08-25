FOTOS: Trepidante Batalla Colosal en circuito lodoso Exatlón.

Los integrantes del equipo de Conquistadores felicitaron a Ximena Duggan y a David Juárez “La Bestia” por su efectivo relevo en el match point del Duelo De Los Enigmas. La Bestia reveló que es fan de Duggan y ella le comentó que también es su fan.

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Conquistadores están a la espera de su premio, Guardianes regresan decaídos a La Fortaleza del Exatlón. Jahir Ocampo reveló ante cámaras que se confió en el trayecto de agua y pensó que su compañera, Nataly Gutiérrez tendría suerte con los tiros finales.

¿Quién gana el Juego De La Fama en Exatlón?

Antonio Rosique reunió a ambos equipos, en esta ocasión, los atletas de Guardianes y Conquistadores se enfrentarán para determinar a un solo ganador el cual se enfrentará con Ximena Duggan en la final mixta para conocer al ganador o ganadora del Juego Por La Fama del Exatlón.

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Después de intensas batallas en el circuito del río del Exatlón, Koke Guerrero se enfrentó a Ximena Duggan en una final mixta con dos vidas cada uno y Koke resultó victorioso en un match point sumamente cardíaco.

Nuevamente, Antonio Rosique reunió a Guardianes y a Conquistadores, en esta ocasión conocieron el circuito del lodo del Exatlón. Se vivió una vibrante batalla entre rojos y azules para ganar la increíble recompensa.

Conquistadores triunfan pero Fernando Stalla abandonará Exatlón.

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Rápidamente el equipo de Guardianes tomó la delantera y todo parecía perdido para Conquistadores, sin embargo en una increíble remontada, los integrantes del equipo azul terminaron por arrebatarles la victoria a sus contrincantes.

A pesar de la celebración, Antonio Rosique anunció que ya tenía el dictamen médico de Fernando Stalla, lamentablemente sufrió de una fractura en tibia y peroné así que tendrá que abandonar Exatlón para recuperarse y guardar reposo.

