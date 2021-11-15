FOTOS: Trepidantes y feroces batallas entre rojos y azules de Exatlón.

Tras la emocionante eliminación de Gabriela Espinosa, el equipo azul de Conquistadores regresó victorioso a La Fortaleza del Exatlón. Macky González se reunió con sus compañeros para felicitar a Thalía y Ramiro coincidió que Thalía y Maura tenían más ganas de demostrar su potencial.

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Nataly Gutiérrez aprovechó las cámaras del Campamento del Exatlón para confesar que tras la salida de Briseida Acosta, se proclama como líder del equipo rojo. Emilio Rodríguez no dudó en revelar que para él, Gaby era peso muerto sin embargo no quería perder a ningún integrante del equipo rojo de Guardianes.

Feroz duelo cuerpo a cuerpo en la arena ExaBall del Exatlón.

Antonio Rosique dio la bienvenida a ambos equipos para enfrentarse en la arena del ExaBall. Además remarcó que el Derby Prime Time lo disputarán los líderes semanales de rendimiento y se anula la doble derrota en la tabla.

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Después de una trepidante participación de integrantes rojos y azules, finalmente el equipo de Guardianes arrasó con el marcador final al derrotar por completo a Conquistadores y consiguieron los cinco mil ExaPoints del Exatlón.

Reñido duelo por equipos por La Fortaleza del Exatlón.

Guardianes y Conquistadores se reunieron en el Circuito Del Río del Exatlón para disputar la posición estratégica del Exatlón. Antonio Rosique recibió a ambos equipos para enfrentarse por La Fortaleza y evitar la prueba adicional.

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El equipo de Guardianes tomó la delantera rápidamente pues están hartos de permanecer en el Campamento del Exatlón y busca arrebatarle La Fortaleza al equipo de Conquistadores.

En una deslumbrante competencia entre rojos y azules, el equipo de Conquistadores derrotó a Guardianes y permanece de nueva cuenta en La Fortaleza del Exatlón. Nataly Gutiérrez le hizo frente a Marysol Cortés en el Derby Prime Time del Exatlón por los primeros mil dólares donde la integrante del equipo rojo resultó victoriosa.

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