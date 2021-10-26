FOTOS: Velocidad de atletas rojas y azules por medalla Exatlón.

Guardianes y Conquistadores regresaron a sus respectivas zonas de descanso con los ánimos decaídos tras la contundente derrota ante el equipo de Eslovenia en Exatlón. Koke Guerrero reveló ante cámaras que nunca dejó de esforzarse al máximo en el duelo.

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Briseida Acosta confesó ante cámaras que se siente triste por no haber conseguido el triunfo para despertar los ánimos de los fans de Exatlón México. Jahir Ocampo aprovechó que su equipo estaba reunido para expresar que pesa la historia de triunfos pasados.

Macky González y Ramiro Garza discutieron sobre la convivencia que tuvieron con el equipo rojo cuando estaban jugando contra Eslovenia en Exatlón.Paulina se reunió con algunos compañeros del equipo rojo y coincidieron que Macky estaba muy seria durante la competencia.

Primera medalla individual en Exatlón de la rama femenil de la temporada.

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Antonio Rosique recibió a Guardianes y a Conquistadores, en esta ocasión la medalla convencional está en disputa pero solamente la versión femenil así que las atletas de ambos equipos se enfrentan en el Circuito De Máxima Velocidad del Exatlón para conseguir la presea.

Atletas de Guardianes disputan la codiciada presea del Exatlón.

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Marcela Pérez y Nataly Gutiérrez se enfrentaron en un duelo de eliminación directa ya que ellas consiguieron derrotar a sus demás compañeras. Finalmente en una trepidante batalla en el Circuito De Máxima Velocidad, Nataly Gutiérrez consiguió el triunfo absoluto.

Antonio Rosique felicitó a las atletas de ambos equipos del Exatlón y entregó la medalla convencional de la semana once, Nataly Gutiérrez “Dinamom” quien dedicó su triunfo a su hija y a sus familiares que la apoyan fuera del Exatlón.

No te pierdas Exatlón Guardianes vs. Conquistadores de lunes a jueves a las 07:30 p.m. y domingos de eliminación a las 08:00 p.m. sólo por Azteca UNO.

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