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FOTOS | Regresó el clásico Ana Lago V.S. Macky ¿quién llegará más lejos esta temporada?

El clásico de Exatlón México, primera temporada, regresa... Macky V.S. Ana Lago. ¿Quién llegará más lejos? Te contamos los detalles en fotografías.

Por: Ana Patricia Pérez

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