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FOTOS | Fans de Nodal lo vuelven a hacer, ¡insultan a Belinda en pleno palenque!

Los seguidores del cantante de Regional Mexicano corearon el nombre de Belinda y remataron con un fuerte insulto.

Por: TV Azteca

Christian Nodal
Belinda comiendo..jpg
Belinda de rosa..jpg
Christian Nodal
Christian Nodal
Belinda con gafas..jpg
Belinda muy feliz..jpg
Christian Nodal.

Christian Nodal.

Christian Nodal.

Christian Nodal.

Belinda bebiendo..jpg
Belinda selfie..jpg
Christian Nodal.

Christian Nodal.

Christian Nodal
Belinda y Nodal (12).jpg
Belinda a la Regional Mexicano..jpg
Christian Nodal.

Christian Nodal.

Christian Nodal.

Christian Nodal.

Belinda de amarillo..jpg
Belinda.

Belinda.

Christian Nodal
Christian Nodal
Christian Nodal.

Christian Nodal.

Belinda con lentes para ver..jpg
Christian Nodal
Christian Nodal
Belinda en traje azul..jpg
Belinda con lentes..jpg
Christian Nodal.

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Belinda con colitas..jpg
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