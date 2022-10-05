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FOTOS | Fans de Nodal lo vuelven a hacer, ¡insultan a Belinda en pleno palenque!
Los seguidores del cantante de Regional Mexicano corearon el nombre de Belinda y remataron con un fuerte insulto.
Christian Nodal.
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Belinda.
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Belinda.
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