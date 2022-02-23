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FOTOS | Alfredo Adame tiene una nueva novia. ¿Es Magaly Chávez?
Muchos rumores han inundado las redes asegurando que Alfredo Adame y Magaly Chávez son pareja. ¿Es verdad o son puros rumores?
¿Magaly Chávez es la nueva novia de Alfredo Adame?
¿Magaly Chávez es la nueva novia de Alfredo Adame?
¿Magaly Chávez es la nueva novia de Alfredo Adame?
¿Magaly Chávez es la nueva novia de Alfredo Adame?
¿Magaly Chávez es la nueva novia de Alfredo Adame?
¿Magaly Chávez es la nueva novia de Alfredo Adame?
¿Magaly Chávez es la nueva novia de Alfredo Adame?
¿Magaly Chávez es la nueva novia de Alfredo Adame?
¿Magaly Chávez es la nueva novia de Alfredo Adame?
¿Magaly Chávez es la nueva novia de Alfredo Adame?
¿Magaly Chávez es la nueva novia de Alfredo Adame?
¿Magaly Chávez es la nueva novia de Alfredo Adame?
¿Magaly Chávez es la nueva novia de Alfredo Adame?
¿Magaly Chávez es la nueva novia de Alfredo Adame?
¿Magaly Chávez es la nueva novia de Alfredo Adame?
¿Magaly Chávez es la nueva novia de Alfredo Adame?
¿Magaly Chávez es la nueva novia de Alfredo Adame?
¿Magaly Chávez es la nueva novia de Alfredo Adame?
¿Magaly Chávez es la nueva novia de Alfredo Adame?
¿Magaly Chávez es la nueva novia de Alfredo Adame?
¿Magaly Chávez es la nueva novia de Alfredo Adame?
¿Magaly Chávez es la nueva novia de Alfredo Adame?
¿Magaly Chávez es la nueva novia de Alfredo Adame?
¿Magaly Chávez es la nueva novia de Alfredo Adame?
¿Magaly Chávez es la nueva novia de Alfredo Adame?
¿Magaly Chávez es la nueva novia de Alfredo Adame?
¿Magaly Chávez es la nueva novia de Alfredo Adame?
¿Magaly Chávez es la nueva novia de Alfredo Adame?
¿Magaly Chávez es la nueva novia de Alfredo Adame?
¿Magaly Chávez es la nueva novia de Alfredo Adame?
¿Magaly Chávez es la nueva novia de Alfredo Adame?
Alfredo Adame ha estado en el centro de los reflectores durante los últimos meses gracias a sus peleas y polémicas. Pero, desde hace unos días, han comenzado a rondar ciertos rumores acerca de una posible relación con Magaly Chávez, a quien pudimos conocer en la pantalla del programa “Enamorándonos”.
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Magaly Chávez es una conductora de televisión y de radio. Actualmente cuenta con más de 3 millones de seguidores en redes sociales. Una revista de espectáculos se encargó de captar el momento en que ella y Alfredo Adame se daban apasionados besos en una función de lucha libre.
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Magaly Chávez habló con la prensa y aclaró que ha salido con Alfredo Adame desde hace algún tiempo, pero aún no tienen un título oficial, ya que ella no quiere apresuar las cosas.
¿Será que Alfredo Adame ha podido conquistar a Magaly Chávez?
¿Magaly Chávez es la nueva novia de Alfredo Adame?
¿Magaly Chávez es la nueva novia de Alfredo Adame?
¿Magaly Chávez es la nueva novia de Alfredo Adame?
¿Magaly Chávez es la nueva novia de Alfredo Adame?
¿Magaly Chávez es la nueva novia de Alfredo Adame?
¿Magaly Chávez es la nueva novia de Alfredo Adame?
¿Magaly Chávez es la nueva novia de Alfredo Adame?
¿Magaly Chávez es la nueva novia de Alfredo Adame?
¿Magaly Chávez es la nueva novia de Alfredo Adame?
¿Magaly Chávez es la nueva novia de Alfredo Adame?
¿Magaly Chávez es la nueva novia de Alfredo Adame?
¿Magaly Chávez es la nueva novia de Alfredo Adame?
¿Magaly Chávez es la nueva novia de Alfredo Adame?
¿Magaly Chávez es la nueva novia de Alfredo Adame?
¿Magaly Chávez es la nueva novia de Alfredo Adame?
¿Magaly Chávez es la nueva novia de Alfredo Adame?
¿Magaly Chávez es la nueva novia de Alfredo Adame?
¿Magaly Chávez es la nueva novia de Alfredo Adame?
¿Magaly Chávez es la nueva novia de Alfredo Adame?
¿Magaly Chávez es la nueva novia de Alfredo Adame?
¿Magaly Chávez es la nueva novia de Alfredo Adame?
¿Magaly Chávez es la nueva novia de Alfredo Adame?
¿Magaly Chávez es la nueva novia de Alfredo Adame?
¿Magaly Chávez es la nueva novia de Alfredo Adame?
¿Magaly Chávez es la nueva novia de Alfredo Adame?
¿Magaly Chávez es la nueva novia de Alfredo Adame?
¿Magaly Chávez es la nueva novia de Alfredo Adame?
¿Magaly Chávez es la nueva novia de Alfredo Adame?
¿Magaly Chávez es la nueva novia de Alfredo Adame?
¿Magaly Chávez es la nueva novia de Alfredo Adame?