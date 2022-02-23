FOTOS | La canción de Nodal. ¿Está dedicada a María Fernanda y no a Belinda?

A semana y media de que Nodal hiciera oficial su ruptura con Belinda, ¡las polémicas y rumores no han parado! Pues cada quien tiene su verdad y los diferentes medios de comunicación sacan exclusivas y presuntas verdades distintas.

A través de su cuenta de Twitter, Nodal dio a entender que Belinda había tenido la culpa de la ruptura de la relación, pues le contestó a algunos de sus fans que “si se supiera la verdad, Belinda quedaría mal”. ¡Qué fuerte! Además, “Ya no somos mi seremos”, la nueva canción del cantante de regional mexicano que todos creían que tenía dedicatoria para Belinda, ¡al parecer no lo es! Pues en redes sociales se filtraron fotografías en las que aparece Belinda en la grabación del video, ¡seguía con ella cuando la hizo!

Y en su más reciente concierto, antes de cantarla, ¡dijo que esa canción la había escrito antes de que supiera que lo más importante no se compraba como el amor, el respeto y la lealtad! Mira más detalles en las fotografías.