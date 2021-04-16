FOTOS: Jaguares y Halcones hacen lo imposible por ganar. Pondrán a prueba su resistencia, fuerza, sincronía y organización.

Survivor México nos ha mantenido al filo del asiento con los juegos de exigencia física y las invaluables recompensas que Carlos Guerrero ‘Warrior’ les ofrece a los veintitrés sobrevivientes que aún permanecen en la competencia.

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La tribu Halcón de Survivor México ha tenido problemas con sus integrantes.

Algunos integrantes de la tribu Halcón están cuestionando la actitud de Pablo Martí. Bella De La Vega hizo un comentario que causó un conflicto entre Bárbara Falconi y Pablo, ya que argumentan que no es un buen líder.

Por otro lado, la tribu Jaguar comienza a dudar de las acciones y decisiones de Dani Cortés ya que sin avisar, comenzó a utilizar las herramientas para crear un techo para el refugio y Sargento Rap le hizo la observación de que él lo hubiera hecho de otra manera.

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Halcones y Jaguares se enfrentan por una deliciosa recompensa en Survivor México.

Carlos Guerrero ‘Warrior’, se encargó de brindar las instrucciones para el juego a ciegas. ChiCKen se encargó de guiar a Memo Dorantes y a Tania Niebla, lamentablemente Memo sufrió un accidente que requirió la asistencia del servicio médico.

La tribu Jaguar logró una sincronía perfecta y fueron guiados perfectamente que lograron obtener todas las banderas necesarias para disfrutar de un croissant y un café que seguramente les brindaría energía.

Jorge Ortín y Cyntia González se desvanecieron en el juego de Survivor México.

‘Warrior’ explicó que el siguiente juego consistía en resistir el mayor tiempo posible con la condición de cargar elementos pesados en la espalda y hombros de los sobrevivientes. Aquella tribu que aún posea a un elemento en píe y cargando peso resultaría ganador.

Jorgé Ortín soportó cerca de 130 kilogramos antes de rendirse y tirarse a la arena. Por otro lado, Cyntia González soportó aproximadamente 110 kilogramos y estuvo a punto de desmayarse.

Sargento Rap le otorgó la victoria a la tribu Jaguar y disfrutan de la pizza como recompensa del juego de resistencia de Survivor México.

