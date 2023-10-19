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FOTOS | Michelle Vieth le dice que "No" a disculpas de Héctor Soberón

Michelle Vieth no aceptó las disculpas públicas que le ofreció el actor y su expareja Héctor Soberón. ¿Qué es lo que nos contó después Michelle Vieth?

Por: Caleb López

Michelle Vieth le dice que “No” a disculpas de Héctor Soberón

Michelle Vieth le dice que “No” a disculpas de Héctor Soberón

Michelle Vieth le dice que “No” a disculpas de Héctor Soberón

Michelle Vieth le dice que “No” a disculpas de Héctor Soberón

Michelle Vieth le dice que “No” a disculpas de Héctor Soberón

Michelle Vieth le dice que “No” a disculpas de Héctor Soberón

Michelle Vieth le dice que “No” a disculpas de Héctor Soberón

Michelle Vieth le dice que “No” a disculpas de Héctor Soberón

Michelle Vieth le dice que “No” a disculpas de Héctor Soberón

Michelle Vieth le dice que “No” a disculpas de Héctor Soberón

Michelle Vieth le dice que “No” a disculpas de Héctor Soberón

Michelle Vieth le dice que “No” a disculpas de Héctor Soberón

Michelle Vieth le dice que “No” a disculpas de Héctor Soberón

Michelle Vieth le dice que “No” a disculpas de Héctor Soberón

Michelle Vieth le dice que “No” a disculpas de Héctor Soberón

Michelle Vieth le dice que “No” a disculpas de Héctor Soberón

Michelle Vieth le dice que “No” a disculpas de Héctor Soberón

Michelle Vieth le dice que “No” a disculpas de Héctor Soberón

Michelle Vieth le dice que “No” a disculpas de Héctor Soberón

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Michelle Vieth le dice que “No” a disculpas de Héctor Soberón

Michelle Vieth le dice que “No” a disculpas de Héctor Soberón

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Michelle Vieth le dice que “No” a disculpas de Héctor Soberón

Michelle Vieth le dice que “No” a disculpas de Héctor Soberón

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