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FOTOS | Michelle Vieth le dice que "No" a disculpas de Héctor Soberón
Michelle Vieth no aceptó las disculpas públicas que le ofreció el actor y su expareja Héctor Soberón. ¿Qué es lo que nos contó después Michelle Vieth?
Michelle Vieth le dice que “No” a disculpas de Héctor Soberón
Michelle Vieth le dice que “No” a disculpas de Héctor Soberón
Michelle Vieth le dice que “No” a disculpas de Héctor Soberón
Michelle Vieth le dice que “No” a disculpas de Héctor Soberón
Michelle Vieth le dice que “No” a disculpas de Héctor Soberón
Michelle Vieth le dice que “No” a disculpas de Héctor Soberón
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